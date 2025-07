Este lunes en el Semáforo conoce la postura de “El Comercio” sobre tres temas importantes. Primero, El Comercio lanza dos programas de streaming: “Tenemos que hablar” (9:00 a.m.) sobre política y “Uno más” (10:00 a.m.), magazine juvenil. Esta apuesta digital permitirá interacción directa con usuarios y el canal de YouTube traerá novedades mensuales, comenzando con “Pasa en la calle” en agosto.Segundo, la remuneración docente en Perú creció significativamente, duplicándose el salario base de S/1.555 a S/3.100 (+99%) entre 2016 y 2025, superando incrementos de Chile (48%) y México (58%); sin embargo, este esfuerzo fiscal contrasta con resultados educativos que no alcanzan expectativas.Finalmente, Trump desestimó la prórroga del 9 de julio para aranceles, perpetuando una política comercial que generará represalias internacionales. Los aranceles de hasta 70% reducirán el crecimiento mundial al 2,9% según la OCDE, funcionando como búmeran económico que aumentará precios.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢'STREAMING’ DE ESTRENO

El Comercio incursiona en el ‘streaming’ con dos programas que se estrenan hoy: “Tenemos que hablar” ( 9:00 a.m.) sobre política y coyuntura, y “Uno más” ( 10:00 a.m.), un magazine juvenil. Esta nueva apuesta digital permitirá interacción directa con usuarios y suscriptores. El canal de YouTube traerá novedades cada mes, comenzando con “Pasa en la calle” en agosto. Una estrategia ambiciosa que amplía nuestros formatos informativos.

🟢DOCENTES MEJOR PAGADOS

Con ocasión del Día del Maestro celebrado ayer, es destacable que la remuneración docente en el Perú creció significativamente en la última década. El salario base del magisterio se duplicó, al pasar de S/1.555 a S/3.100 (+99%) entre el 2016 y el 2025, superando incrementos de países de la región como Chile ( 48%) y México ( 58%). Sin embargo, este esfuerzo fiscal contrasta con resultados educativos que no alcanzan las expectativas. El desafío pendiente es traducir esta inversión en mejoras concretas de calidad educativa.

🔴PERSISTIENDO EN EL ERROR

La decisión de Donald Trump de descartar la prórroga del plazo del 9 de julio para los aranceles representa un error que amenaza la estabilidad económica global. Al rechazar negociaciones adicionales, Trump perpetúa una política comercial que generará represalias comerciales internacionales. Los aranceles de hasta 70% constituyen un ‘shock’ económico devastador que reducirá el crecimiento mundial al 2,9% este año, según la OCDE. Esta medida funcionará como un búmeran económico que aumentará los precios.