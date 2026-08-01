El Comercio es finalista de los Premios SIP, Simon Biles en Lima y las altas temperaturas en la costa y sierra

En el Semáforo de este sábado 1 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: el especial “Radiografía del poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en el 2026”, elaborado por un equipo de El Comercio, es uno de los tres finalistas de los premios SIP en la categoría de periodismo de datos. Segundo tema: La gimnasta estadounidense Simon Biles, múltiple campeona olímpica y mundial, estará en Lima el 6 de agosto para apretar el botón de la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos 2027. Por último: hasta hoy está previsto un fuerte incremento de la temperatura en 21 regiones de la costa y la sierra del país, de acuerdo con una alerta del Senamhi.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 El Comercio es finalista de los Premios SIP 2026

El especial “Radiografía del poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en el 2026”, de El Comercio, es uno de los tres finalistas de los premios SIP en periodismo de datos, una de las 13 categorías del reconocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa. El trabajo, elaborado por un equipo de distintas áreas del Diario, consta de una saga de especiales interactivos basados en datos públicos, automatización e inteligencia artificial con supervisión periodística.

🟢 Simon Biles, una estrella del deporte, estará en Lima

Una invitada muy especial participará en uno de los eventos que la próxima semana se llevarán a cabo por los Juegos Panamericanos Lima 2027. Se trata de la gimnasta estadounidense Simone Biles, una de las deportistas más grandes de la historia. La tarde del jueves 6, la múltiple campeona olímpica y mundial apretará el botón de la cuenta regresiva para los juegos que se desarrollarán en la capital peruana el próximo año. El evento con Biles y otros invitados será en la Plaza de Armas de Lima.

🔴 Altas temperaturas en regiones de la costa y la sierra del Perú

Hasta hoy está previsto un fuerte incremento de la temperatura en 21 regiones de la costa y la sierra del país, según alertó el Senamhi, por lo que es necesario que la ciudadanía tome sus precauciones ante el calor extremo. En la costa norte, este sábado habrá temperaturas de 30 °C a 36 °C; en la costa central irán de 24 °C a 30 °C, mientras que en la costa sur oscilarán entre 22 °C y 30°C. En la sierra norte y central, las temperaturas llegarán hasta 30 °C, y en el sur, a 29°C.