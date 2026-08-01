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El Comercio es finalista de los Premios SIP, Simon Biles en Lima y las altas temperaturas en la costa y sierra

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 1 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    La gimnasta estadounidense Simone Biles es múltiple campeona olímpica y mundial. (Foto: AFP)
    La gimnasta estadounidense Simone Biles es múltiple campeona olímpica y mundial. (Foto: AFP)

    En el Semáforo de este sábado 1 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: el especial “Radiografía del poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en el 2026”, elaborado por un equipo de El Comercio, es uno de los tres finalistas de los premios SIP en la categoría de periodismo de datos. Segundo tema: La gimnasta estadounidense Simon Biles, múltiple campeona olímpica y mundial, estará en Lima el 6 de agosto para apretar el botón de la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos 2027. Por último: hasta hoy está previsto un fuerte incremento de la temperatura en 21 regiones de la costa y la sierra del país, de acuerdo con una alerta del Senamhi.