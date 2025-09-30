En el Semáforo de este martes 30 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, El Comercio dictará talleres de IA electoral en universidades limeñas desde octubre con apoyo de Google News Initiative. Segundo, Neri Mamani ganó oro en 1.500m T11 del Mundial de Paratletismo en Nueva Delhi, convirtiéndose en la primera medallista peruana. Finalmente, gremios de transporte evalúan que choferes porten armas ante 65 asesinatos registrados hasta julio por extorsiones.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢EL COMERCIO ACERCA LA IA A LAS AULAS UNIVERSITARIAS

Desde el 2 de octubre, El Comercio dictará talleres sobre inteligencia artificial (IA) relacionados con la cobertura de las elecciones del 2026 en las facultades de comunicación y periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Científica del Sur y la Universidad San Ignacio de Loyola. Las capacitaciones serán conducidas por el MediaLab del Diario con el soporte de Google News Initiative y la Asociación Nacional de Periodistas.

🟢ORO PARA EL PERÚ EN EL MUNDIAL DEPARATLETISMO

Una gran alegría al Perú dio la cusqueña Neri Mamani, quien junto a su guía Aldo Cusi Huamán logró la medalla de oro en los 1.500 metros T11 del Mundial de Paratletismo que se lleva a cabo en Nueva Delhi (India). Mamani se convirtió así en la primera medallista peruana en un mundial de paratlelismo, el cual se realiza desde 1994. En la carrera, ella hizo un tiempo de 4min:59s:93c junto a su guía. Mamani es una de las cinco paratletas peruanas que disputan el campeonato en el país asiático.





🔴GREMIOS DE TRANSPORTE EVALÚAN PORTAR ARMAS

En una entrevista televisiva, Julio Raurau, dirigente de Conet Perú, afirmó que desde el gremio del transporte urbano evalúan que los choferes porten armas como una medida para protegerse. Esto debido a la situación crítica que el sector atraviesa por la ola de extorsiones y asesinatos. Sin embargo, una medida así solo agravaría la situación. Según cifras de la Policía Nacional del Perú, en total 65 choferes de empresas de transporte han sido asesinados entre enero y julio de este año.