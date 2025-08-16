En el Semáforo de este miércoles 13 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto a los siguientes temas. Primero, El diario El Comercio obtuvo el primer lugar en Medios/Diarios del estudio Perú Top Brands 2025 con 42,7%, reafirmando su liderazgo periodístico. Segundo, la economía peruana creció 4,52% en junio 2025, una de las tasas más altas del año según el INEI, impulsada por manufactura, construcción, agropecuario, pesca y minería. Finalmente, Lima enfrenta serios problemas de tráfico con velocidades promedio de apenas 14,10 km/h en horas punta matutinas y 11 km/h en horarios nocturnos, según datos de TomTom procesados por la AAP

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EL DIARIO MÁS VALORADO

El diario El Comercio reafirma su liderazgo en el periodismo peruano al obtener el primer lugar en la categoría Medios / Diarios del estudio Perú Top Brands 2025, elaborado por la consultora Vox Populi. Con un 42,7%, El Comercio no solo supera ampliamente a sus competidores, sino que también marca un crecimiento sostenido frente a años anteriores. Recibimos este reconocimiento con gratitud y renovamos nuestro compromiso de seguir ofreciendo información de calidad, independiente y al servicio de quienes nos eligen.

🟢LA TASA DE CRECIMIENTO MÁS ALTA DEL 2025

La economía peruana creció 4,52% en junio del 2025, una de las tasas más altas en lo que va del año, según refiere el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El resultado se sustentó en el dinamismo de los sectores de manufactura, construcción, agropecuario, pesca y minería. Además, durante el primer semestre del 2025, la actividad productiva del país aumentó 3,33% y en los últimos 12 meses (julio 2024-junio 2025 ) en 3,75%.

🔴LIMA CADA VEZ MÁS LENTA

En Lima, la vida transita a paso lento y así lo demuestran las estadísticas sobre el tráfico vehicular de la capital. De acuerdo con datos de TomTom procesados por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), en el primer semestre del 2025 la velocidad promedio de circulación vehicular durante la hora punta de la mañana en la capital peruana fue de apenas 14,10 km/h, una cifra inferior a la registrada en otras grandes urbes de la región. La situación empeora con el paso de las horas, al llegar hasta un nivel mínimo de 11 km/h durante las horas punta de la noche.