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El Comercio recibe Premio SIP, alertas por el Reinfo y baja vacunación contra el dengue

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 26 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    "La baja cobertura evidencia fallas en la estrategia sanitaria y exige al gobierno reforzar la prevención con más acciones". (Foto: GEC)
    "La baja cobertura evidencia fallas en la estrategia sanitaria y exige al gobierno reforzar la prevención con más acciones". (Foto: GEC)

    En el Semáforo de este lunes 26 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el reconocimiento de la SIP a El Comercio por su innovación en periodismo de datos. Segundo, la preocupación por los alcaldes electos vinculados al Reinfo. Finalmente, la baja cobertura de vacunación contra el dengue, en medio del aumento de casos y muertes.

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    Merlín IA

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