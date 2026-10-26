El Comercio recibe Premio SIP, alertas por el Reinfo y baja vacunación contra el dengue

En el Semáforo de este lunes 26 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el reconocimiento de la SIP a El Comercio por su innovación en periodismo de datos. Segundo, la preocupación por los alcaldes electos vinculados al Reinfo. Finalmente, la baja cobertura de vacunación contra el dengue, en medio del aumento de casos y muertes.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El Comercio recibe Premio SIP por innovación en periodismo de datos

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reconoció a este Diario en Bogotá (Colombia) con el Premio a la Excelencia Periodística 2026 por su investigación “Radiografía del poder”, cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en el 2026. El trabajo destacó por el rigor en el uso de fuentes y la automatización de procesos para analizar información pública. Recibir este reconocimiento reafirma el valor de la innovación tecnológica al servicio del periodismo, sin reemplazar el criterio editorial ni la verificación humana.

🟢Se prenden las alarmas por alcaldes electos vinculados al Reinfo

Al menos seis alcaldes electos de Arequipa y Puno figuran en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mientras familiares de otra autoridad también aparecen inscritos. Los vínculos generan preocupación por posibles conflictos de intereses en la gestión municipal y la formalización minera. El próximo período municipal exigirá transparencia, fiscalización y garantías de que los intereses privados no prevalezcan sobre el bien común.

🔴Solo el 2,7% completó la vacunación contra el dengue

En cifras del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Ministerio de Salud), apenas el 2,7% de la población objetivo completó las dos dosis de la vacuna contra el dengue, mientras los casos casi duplican los registrados en el 2025 y las muertes superan las 70 este año. Las lluvias y el calor favorecen la proliferación del mosquito transmisor, en vísperas de un fenómeno de El Niño intenso. La baja cobertura evidencia fallas en la estrategia sanitaria y exige al gobierno reforzar la prevención con más acciones.