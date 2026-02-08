El Comercio renueva su página web, Marina alerta por oleajes anómalos y Trump rechaza disculparse por video racista sobre los Obama

En el Semáforo de este domigno 8 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, El Comercio renovó su versión digital, priorizando una navegación clara y ágil, con diseño limpio, contenidos audiovisuales y el chatbot Merlín, reafirmando su compromiso con el periodismo de calidad. Segundo, la Marina de Guerra del Perú advirtió sobre oleajes anómalos en el litoral norte y centro hasta el 10 de febrero, intensificados por la luna llena, e instó a bañistas y pescadores a extremar precauciones. Finalmente, Donald Trump anunció que no pedirá disculpas por difundir un video racista sobre los Obama, alegando no haberlo visto completo, pese a críticas de senadores, incluso republicanos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Nuevo rostro para una mejor navegación

El Comercio estrenó el viernes su nuevo rostro digital, consolidando su transformación tras 186 años de trayectoria. El rediseño prioriza una navegación eficiente con jerarquización clara de noticias y diseño limpio que permite identificar rápidamente los temas del día. Destacan la incorporación de Merlín, un chatbot con IA para responder consultas, y la mayor presencia de contenido audiovisual y streaming. Esta renovación representa el compromiso de este Diario con el periodismo de calidad.

🟡 Cuidado con el oleaje

La Marina de Guerra del Perú advirtió sobre oleajes anómalos de intensidad ligera a moderada en el litoral norte y centro hasta el 10 de febrero. Este fenómeno, común en verano por cambios atmosféricos en el Pacífico, se intensifica por la fase lunar de luna llena, incrementando el nivel e impacto del oleaje. Las olas pueden alcanzar el doble de su tamaño habitual, lo que representa peligro sorpresivo. Se insta urgentemente a bañistas y pescadores artesanales a extremar precauciones y respetar las restricciones establecidas.

🔴 No se disculpará

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no pedirá perdón tras difundir en Truth Social un video racista sobre Barack y Michelle Obama. Alega que no vio el video completo y responsabilizó a un miembro de su equipo. Desde la Casa Blanca han ofrecido varias versiones al respecto. La decisión del mandatario se produce luego de que senadores, incluso republicanos, hayan criticado la publicación e instado públicamente a Trump a asumir una responsabilidad luego de eliminar el video.