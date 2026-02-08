Inicio
Noticias

El Comercio renueva su página web, Marina alerta por oleajes anómalos y Trump rechaza disculparse por video racista sobre los Obama

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 8 de febrero.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no pedirá perdón tras difundir en Truth Social un video racista sobre Barack y Michelle Obama. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ
    El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no pedirá perdón tras difundir en Truth Social un video racista sobre Barack y Michelle Obama. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ
    / AARON SCHWARTZ / POOL

    En el Semáforo de este domigno 8 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, El Comercio renovó su versión digital, priorizando una navegación clara y ágil, con diseño limpio, contenidos audiovisuales y el chatbot Merlín, reafirmando su compromiso con el periodismo de calidad. Segundo, la Marina de Guerra del Perú advirtió sobre oleajes anómalos en el litoral norte y centro hasta el 10 de febrero, intensificados por la luna llena, e instó a bañistas y pescadores a extremar precauciones. Finalmente, Donald Trump anunció que no pedirá disculpas por difundir un video racista sobre los Obama, alegando no haberlo visto completo, pese a críticas de senadores, incluso republicanos.

    El Comercio renueva su página web, Marina alerta por oleajes anómalos y Trump rechaza disculparse por video racista sobre los Obama
