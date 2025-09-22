En el Semáforo de este lunes 22 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, El Comercio reafirma su compromiso con la niñez y la adolescencia del país. Segundo, un preocupante ascenso de la minería ilegal en la Amazonía. Finalmente, un llamado urgente del Minsa al Gobierno.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢TRABAJANDO POR LOS NIÑOS DEL PAÍS

Unicef y El Comercio reafirmaron, a través de un memorándum de entendimiento, su compromiso en defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. De esa forma, garantizaron el impulso al programa Corresponsales Escolares y a la campaña ¡Vota por Mí!, que contiene un decálogo con las 10 principales demandas de los niños, niñas y adolescentes del Perú. El convenio fue suscrito entre Javier Álvarez, representante de Unicef en el Perú, y el director periodístico de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, en la sede de esta casa editora.

🔴UN ESCANDALOSO AUMENTO

Un informe de Conservación Amazónica revela que la minería ilegal sigue aumentando en la Amazonía peruana y ahora está presente en nueve regiones, sumando en el último año a Cajamarca y Pasco. Aunque Madre de Dios sigue siendo el epicentro de esta crisis ambiental con más de 11.500 hectáreas deforestadas en el 2024, en Huánuco la extracción ilegal de oro se ha triplicado en un año. En este departamento la deforestación pasó de 558 hectáreas en el 2024 a 1.763 hasta agosto del 2025.

🔴LLAMADO URGENTE

Un grupo de exministros de Salud del Perú lanzó un llamado urgente al Gobierno para que declare en emergencia sanitaria la provincia del Datem del Marañón, en Loreto, ante el grave brote de tos ferina que ya ha cobrado la vida de más de 30 niños indígenas. El brote afecta principalmente a niños de 0 a 4 años de comunidades achuar, kandozi, shawi y otros pueblos originarios que habitan en zonas aisladas, sin postas de salud ni vacunas disponibles. Sin una declaración, no se pueden movilizar vacunas ni brigadas.