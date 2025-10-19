En el Semáforo de este domingo 19 de octubre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación 15 partituras originales de Daniel Alomía Robles, destacando “El cóndor pasa” como símbolo de identidad nacional. Segundo, el Ministerio de Transportes aplicará multas de S/428 contra motociclistas sin chalecos distintivos ni cascos certificados en zonas de emergencia, medida criticada por no resolver la delincuencia. Finalmente, la IATA advirtió que la tarifa de transferencia de US$25,34 en el Jorge Chávez perjudicará la conectividad frente a hubs regionales más competitivos.

🟢“EL CÓNDOR PASA”, PATRIMONIO MUSICAL

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación 15 partituras originales de Daniel Alomía Robles, compuestas entre 1889 y 1933. Esta medida reconoce el valor histórico de composiciones que documentan la riqueza melódica de la música andina. Entre las piezas destaca “El cóndor pasa”, símbolo de identidad nacional, junto a huainos, yaravíes y cachuas. La declaración preserva el legado del compositor huanuqueño, precursor en elevar géneros populares en un ámbito artístico.

🟡INNECESARIA MEDIDA

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que aplicará sanciones desde noviembre contra motociclistas que incumplan con el uso de chalecos distintivos y cascos certificados, exclusivamente en zonas bajo estado de emergencia. Las multas ascienden a S/428, con retención del vehículo y 20 puntos negativos. Sin embargo, diversos gremios han criticado la medida. Es evidente que no resolverá la delincuencia: los criminales operan en la ilegalidad independientemente del vehículo que usen.

🔴TARIFA PERJUDICARÁ CONECTIVIDAD

La IATA advirtió que la nueva tarifa única de transferencia de US$25,34 ida y vuelta, vigente desde el 27 de octubre, encarecerá las conexiones en el Jorge Chávez. Esta medida contrasta con otros ‘hubs’ regionales como Bogotá, Panamá y México, donde no existen cargos similares. Con este cobro, los pasajeros optarán por escalas más competitivas, afectando decisiones comerciales de aerolíneas y el turismo. La tarifa representa un retroceso en el esfuerzo de posicionar a Lima como centro de conexiones regional eficiente.