En el Semáforo de este martes 14 de octubre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: desde hoy se realiza en Arequipa el X Congreso Internacional de la Lengua Española, donde se reunirán grandes intelectuales de nuestra lengua. El segundo: el incendio en Pamplona Alta (San Juan de Miraflores) ha dejado 250 personas damnificadas y 16 heridos, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil. Por último, 611 kilómetros están bajo el dominio de las redes criminales del transporte público urbano en Lima. La cifra duplica la cantidad de kilómetros que estos grupos controlaban en abril.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 EMPIEZA EL CONGRESO DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN AREQUIPA

Hoy comienza el X Congreso Internacional de la Lengua Española, que se desarrollará en Arequipa hasta el viernes 17. El lema del evento, que se realiza cada tres años, es “Grandes desafíos de la lengua española: mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, culturas digitales e inteligencia artificial”. En el vasto programa académico y cultural hay una presentación muy especial: la del “Diccionario Vargas Llosa”, un homenaje al Nobel peruano, nacido en la Ciudad Blanca.

🔴 DAMNIFICADOS Y HERIDOS POR EL INCENDIO EN PAMPLINA ALTA

El incendio ocurrido en el sector Virgen del Buen Pastor, en Pamplona Alta (San Juan de Miraflores), ha dejado cifras muy alarmantes: 250 personas damnificadas y 16 heridos, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil. Entre los heridos hay tres con quemaduras leves y 13 con cuadros de asfixia por inhalación de humo. El incendio consumió alrededor de 3.000 metros cuadrados y se habría agravado por un almacén clandestino de pirotécnicos que había en la zona.

🔴 REDES DE EXTORISÓN CONTROLAN 611 KILÓMETROS DE RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

En solo seis meses, las redes criminales han duplicado el total de kilómetros de rutas de transporte público urbano que controlan en Lima. Según un análisis de El Comercio, 611 kilómetros están bajo el dominio de estos grupos criminales, cuando en abril de este año eran 303 kilómetros. Esas no son las únicas cifras que han aumentado: entre enero y abril de este año, en Lima se registraron 3.767 denuncias por extorsión, un 36% más respecto del mismo período del 2024.