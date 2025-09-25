En el Semáforo de jueves 25 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el congreso minero más importante tendrá su próxima edición en Lima. Segundo, un gran proyecto que involucra tecnología para fomentar la democracia. Por último, un grupo harto de la violencia y crimen.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢EL CONGRESO MINERO MÁS IMPORTANTE EN LIMA

Durante el panel “World Mining Congress 2026: minería para el futuro”, realizado en el bloque de clausura de la mañana de Perumin 37, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú compartió los detalles de la próxima edición del congreso minero más importante del mundo, que se realizará en Lima del 24 al 26 de junio del 2026. Este evento reunirá a más de 3.000 líderes de 70 países en Lima. Se buscará acelerar el desarrollo de proyectos, promover la inclusión y fortalecer la relación con las comunidades.

🟢TECNOLOGÍA PARA LA DEMOCRACIA

Hace unos días se llevó a cabo el CADE Escolar 2025. En este marco, se desarrolló el Game Jam Democrático, una dinámica que buscó promover la reflexión sobre ciudadanía y democracia a través de la creatividad y el uso de la tecnología. De esta experiencia surgió el videojuego ganador Don’t Fear the Truth, proyecto que busca concientizar a los jóvenes sobre la importancia de informarse correctamente y promover valores democráticos de manera lúdica y cercana.

🔴CANSADOS DE LA VIOLENCIA

Luego del quinto y último atentado a manos de extorsionadores, choferes y cobradores de la empresa de transporte Línea 23 Santa Catalina han salido a protestar a la altura del óvalo de Zárate en San Juan de Lurigancho, exigiendo a las autoridades medidas de fuerza contra la delincuencia. Con gritos “No más muerte, más seguridad” y “El gobierno encubre a los criminales”, los afectados forman una larga fila que ha paralizado el tránsito por tramos. Ellos reclaman que la salud mental de sus familiares también ha sido dañada, pues temen por su integridad.