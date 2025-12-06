La prórroga sin fin

El último jueves, el Congreso aprobó en primera votación la extensión del Reinfo hasta finales del 2026. Todavía queda pendiente que la Comisión Permanente ratifique la propuesta, pero es imposible no pensar en la derrota que esto significa desde ya para el proceso de formalización minera.

Hay que decir, sin embargo, que el desenlace resultaba previsible, al menos desde mediados de año, cuando las bancadas de derecha renunciaron a presidir la Comisión de Energía y Minas y, con ello, le dejaron a Juntos por el Perú (JPP) –un grupo peligrosamente complaciente con los informales– la responsabilidad de elaborar un nuevo marco legal para la formalización minera. Como cabía esperar, la propuesta de la ley MAPE que terminaron preparando resultaba inadmisible y, por lo tanto, acabó naufragando antes de llegar al pleno, que vio en otra prórroga del Reinfo –la quinta en seis años– la salida menos gravosa.

Pero que algo sea previsible no significa que sea positivo. Lo hemos dicho varias veces: el Reinfo es un fracaso sin atenuantes, no ha cumplido los objetivos que se trazó hace casi una década y, por el contrario, ha terminado usado como parapeto para que criminales exploten yacimientos prohibidos bajo la excusa de que se están formalizando. Y, al prolongar su vida útil por otros 12 meses, el Congreso ha optado por patear el problema a sus sucesores; es decir, a quienes elegiremos en abril.

Es imposible dejar de mencionar aquí que la fórmula presentada por el congresista Víctor Cutipa (JPP) y que el pleno aprobó esta semana contenía originalmente disposiciones que, de haber prosperado, habrían significado la abdicación del Estado a ejercer sus funciones. Hablamos de aquella que restituía a los más de 50.000 registros que fueron excluidos del Reinfo por la administración de Dina Boluarte en junio pasado por llevar años inactivos, y de la que planteaba que el Estado renunciara a iniciar nuevos procedimientos de exclusión. Ambas medidas fueron rechazadas en el pleno, pero bien podrían reaparecer en campaña.

En realidad, la postura que tomen los distintos candidatos sobre el proceso de formalización minera debe ser un parteaguas en las próximas elecciones. Sin ninguna duda, habrá mucho dinero fluyendo y aspirantes capaces de venderse con tal de aumentar sus chances de llegar al poder. El Congreso no quiere resolver el tema del Reinfo, pero nos toca ahora a los ciudadanos hacerlo, apoyando a quienes entiendan que esta prórroga sin fin debe parar.