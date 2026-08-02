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El congreso sobre los primates, los atentados contra el transporte interprovincial y la ‘playlist’ de Pedro Sánchez en plena crisis migratoria

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 2 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    El III Congreso Peruano de Primatología se cierra hoy en Lima. Foto: Serfor
    El III Congreso Peruano de Primatología se cierra hoy en Lima. Foto: Serfor

    En el Semáforo de este domingo 2 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: instituciones públicas, investigadores, estudiantes, organizaciones de conservación y representantes de comunidades se han reunido en el III Congreso Peruano de Primatología, que culmina hoy en Lima. El segundo: entre el 5 de junio y el 19 de julio se registraron al menos 17 atentados contra buses y sedes de empresas que operan sobre todo en el corredor de la Panamericana Norte. La tercera: el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, publicó un video en el que comenta una playlist de sus canciones favoritas. Lo hizo cuando España atraviesa una gran crisis migratoria en Ceuta.