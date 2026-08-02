El congreso sobre los primates, los atentados contra el transporte interprovincial y la ‘playlist’ de Pedro Sánchez en plena crisis migratoria

En el Semáforo de este domingo 2 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: instituciones públicas, investigadores, estudiantes, organizaciones de conservación y representantes de comunidades se han reunido en el III Congreso Peruano de Primatología, que culmina hoy en Lima. El segundo: entre el 5 de junio y el 19 de julio se registraron al menos 17 atentados contra buses y sedes de empresas que operan sobre todo en el corredor de la Panamericana Norte. La tercera: el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, publicó un video en el que comenta una playlist de sus canciones favoritas. Lo hizo cuando España atraviesa una gran crisis migratoria en Ceuta.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Unidos para proteger a los primates y sus hábitats

Entidades públicas, investigadores, estudiantes, organizaciones de conservación y representantes de comunidades se han reunido en el III Congreso Peruano de Primatología, un evento que culmina hoy y cuyo objetivo es reforzar la investigación científica, promover el intercambio de conocimientos y articular esfuerzos para proteger a los primates y sus hábitats. Actividades así son fundamentales, sobre todo en el Perú, que, según Serfor, es uno de los países con mayor diversidad de primates del mundo.

🔴 Los atentados que golpearon el transporte interprovincial

La ola de extorsiones no solo afecta el transporte urbano de Lima; también el interprovincial, particularmente el corredor de la Panamericana Norte. Entre el 5 de junio y el 19 de julio pasado –es decir, en un lapso de 45 días–, se registraron al menos 17 atentados contra buses y sedes de Zbuss, Emmanuel, CIVA, El Dorado, Cruz del Sur y Cruz del Norte. Es necesario que las autoridades aceleren las actividades de inteligencia y la estrategia para acabar con este gran problema.

🔴 La lista de canciones de Pedro Sánchez en plena crisis migratoria

Mientras España pasa por una de las peores crisis migratorias de los últimos años debido a la llegada de más de 50.000 marroquíes a Ceuta, situación que ha dejado varios fallecidos, el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, publicó en sus redes sociales un video en el que, sonriente, comenta una playlist de sus canciones favoritas. Actitudes como esta son una total falta de tino por parte de una autoridad que debería mostrar mayor seriedad en el contexto actual.