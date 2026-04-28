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El corporativismo estatal de Trump

“El corporativismo estatal de EE.UU. representa un rumbo nuevo para el país que lo aleja de su exitosa tradición basada en el libre mercado”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

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    "Desde que llegó Donald Trump al poder en enero del 2025, el gobierno se ha vuelto dueño parcial de unas 16 empresas". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Desde que llegó Donald Trump al poder en enero del 2025, el gobierno se ha vuelto dueño parcial de unas 16 empresas". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La semana pasada, se reveló que el gobierno federal de Estados Unidos está contemplando adquirir el 90% de la aerolínea Spirit Airlines a cambio de un rescate financiero. En vez de dejar que la empresa caiga en la bancarrota al no poder competir en el mercado, el gobierno será dueño de ella y usará fondos públicos para hacerla competir con aerolíneas privadas si decide proseguir con el plan. Este caso no se trata simplemente de una posible mala decisión aislada. Representa solo el ejemplo más reciente de lo que se ha vuelto una política cada vez más extensa del Gobierno Estadounidense: el corporativismo estatal.

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