El costo de los votos

A los 79 congresistas que votaron por José Jerí no les bastó con haberle dado la presidencia del Congreso a un investigado por violación sexual, sino que además concedieron comisiones claves como, por ejemplo, las de Fiscalización y de Energía y Minas.

La bancada de Acción Popular, que inclinó la balanza a favor de José Jerí, presidirá la Comisión de Fiscalización, que en la anterior legislatura estuvo a cargo de Podemos, con el congresista Juan Burgos en la presidencia.

El 25 de julio pasado, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y congresistas pertenecientes o que pertenecieron a las bancadas de Acción Popular y Perú Libre.

Entre los parlamentarios denunciados por la Fiscalía de la Nación figuran 14 que llegaron al Legislativo por el partido de la lampa y a quienes se les denominó ‘Los Niños’. Entre ellos figuran Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Edwin Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero, Carlos Zeballos y Karol Paredes.

Si bien muchos de los parlamentarios señalados no continúan en AP, Ilich López, Luis Aragón, Elvis Vergara, Wilson Soto e Hilda Portero permanecen en la bancada. Precisamente, en uno de ellos podría recaer la presidencia de la Comisión de Fiscalización, lo que desde todo punto de vista no solo resulta contradictorio, sino inconveniente.

Pero pareciera que en este contexto la lógica en el Parlamento sería: si hay un congresista investigado por el delito de violación, ¿por qué no podría presidir la Comisión de Fiscalización un congresista denunciado por presunta organización criminal, tráfico de influencias y/o alternativamente cohecho pasivo impropio?

Acción Popular ha cambiado la Comisión de Economía por la de Fiscalización. Economía recae ahora en Fuerza Popular.

La Comisión de Energía y Minas –crucial en esta legislatura, pues es el grupo de trabajo que tendrá a su cargo el debate y aprobación de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal en el Perú (MAPE)– recae en la bancada izquierdista Juntos por el Perú-Bloque Magisterial-Voces del Pueblo. Pareciera que la presidencia del congresista Paul Gutiérrez (cuando estaba en el Bloque Magisterial) no fue suficiente.

La irresponsabilidad es mayúscula si se recuerda que el congresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, es un ferviente impulsor de la ampliación del Reinfo hasta diciembre del próximo año. Además, durante los bloqueos de carreteras por la no aprobación de la ley MAPE, al también exministro de Pedro Castillo se le vio encabezar protestas en la zona de Nasca.

Se esperaba que Avanza País estuviera al frente de Energía y Minas, pero este grupo se queda con la presidencia de la Comisión de Defensa.

Ya se ve que las negociaciones por los votos de la Mesa Directiva se ven reflejadas en la conformación y presidencias de las comisiones parlamentarias.