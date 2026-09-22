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El costo del sabotaje de Juntos por el Perú

“La facción parlamentaria de Juntos por el Perú se ha quitado la careta de oposición real y efectiva que pretendía mostrar en el Congreso”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Así la Cámara de Diputados haya dado por agotado su juego político para negarle al gobierno las facultades legislativas solicitadas urgentemente y así el gobierno sepa que no va a poder voltear ese juego mediante las prerrogativas todopoderosas del Senado o de una cuestión de confianza que no calza en el trámite, lo cierto es que ningún poder, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, ha puesto en jaque al otro, en estos tensos días de confrontación entre ambos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.