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El costo económico del desorden político

“¿Querremos cambiar el país con la misma clase política, con las mismas reglas de juego, sin institucionalidad, sin gobernanza, sin rendimiento de cuentas y sin calidad de Estado?“.

    Juan José Marthans
    Por

    Economista del PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Primero, debemos estar claros que las crisis en el Perú están directamente vinculadas a una notoria falta de autoridad moral en nuestra clase política, limitaciones en su calidad de gestión y carencia de liderazgo. El costo lo asume nuestra economía en materia productiva y social.

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