En el Semáforo de este domingo 25 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: las exportaciones peruanas habrían aumentado 20% en el 2025, en comparación con el 2024, según las proyecciones del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. El segundo tema: representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos sostuvieron una primera sesión de negociaciones directas en Abu Dhabi, con el objetivo de acabar con el conflicto bélico entre los dos primeros países. El tercer tema: en el 2015 y 2016, Ronald Atencio, candidato presidencial de la alianza izquierdista Venceremos, estuvo involucrado en dos intervenciones policiales ligadas con los delitos contra el patrimonio y resistencia a la autoridad.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 El crecimiento de las exportaciones en el 2025

Durante el 2025, las exportaciones peruanas habrían aumentado 20% en comparación con el 2024, de acuerdo con las proyecciones del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. Su valor el año pasado sería de US$89,5 millones, una cifra récord. Según el análisis, el sector minero sería el principal motor del resultado, con 25% de crecimiento. Los envíos más relevantes fueron de oro, cobre y zinc. Además, el agro tradicional habría aumentado 74%.

🟢 Diálogo entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos

En Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos tuvieron una primera sesión de negociaciones directas el viernes 23, con el fin de acabar con el conflicto bélico entre los dos primeros países, que empezó hace cuatro años y ha generado decenas de miles de muertos. El diálogo del viernes se centró en los parámetros para acabar la guerra. Según se reportó, son las primeras tratativas directas conocidas entre Moscú y Kiev sobre el plan propuesto por Washington.

🔴 Intervenciones policiales a Ronald Atencio

Ronald Atencio, candidato presidencial de la alianza izquierdista Venceremos, estuvo involucrado en dos intervenciones policiales relacionadas con los delitos contra el patrimonio y resistencia a la autoridad. Un caso, del 2015, fue por insultar a policías en la comisaría del aeropuerto Jorge Chávez, por lo que fue detenido. El segundo hecho ocurrió en el 2016 en la Carretera Central, en Chosica. Fue intervenido cuando manejaba una camioneta que tenía orden de captura por robo agravado.