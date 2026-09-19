El defensor del Pueblo pierde respaldo, palta Hass peruana consolida su liderazgo global, y las temperaturas extremas y El Niño siguen en ascenso

En el Semáforo de este sábado 19 de septiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el cargo del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, vuelve a quedar bajo cuestionamiento. Segundo, las exportaciones de palta Hass nacional reafirman al Perú como segundo exportador mundial del oro verde. Finalmente, el calor violento y el fortalecimiento de El Niño encienden las alarmas en el país, temas que merecen la debida atención.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El Defensor del Pueblo pierde respaldo

El cargo del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, vuelve a quedar bajo cuestionamiento. Cuatro bancadas de oposición solicitaron el viernes su remoción ante el Senado. El pedido recoge cuestionamientos por presuntas contrataciones irregulares y la incorporación de personal sin experiencia. Sus recientes declaraciones sobre una eventual disolución parlamentaria se suman a una controversia que pone bajo escrutinio a una institución llamada, precisamente, a velar por los derechos y el orden constitucional.

🟢Palta Hass peruana consolida su liderazgo global

Las exportaciones de palta Hass nacional alcanzaron 505.377 toneladas al cierre del primer semestre de 2026, un incremento de 6,1% respecto del mismo periodo del año pasado. Otro hito para el Perú en el radar internacional, pues el desempeño del producto reafirma al país como segundo exportador mundial de palta. El hecho, además, adquiere relevancia por la incorporación progresiva de pequeños productores de regiones andinas a la cadena exportadora.

🔴Temperaturas extremas y El Niño en ascenso

El calor violento y el fortalecimiento de El Niño encienden las alarmas en el país. La selva peruana afrontará temperaturas de hasta 38 °C entre el 19 y 21 de septiembre, según indicó el Senamhi, mientras que la Marina de Guerra advierte que el fenómeno El Niño podría alcanzar una intensidad fuerte o extraordinaria entre septiembre y diciembre, y mantener sus efectos hasta el otoño. Dos señales que anticipan un escenario climático cada vez más exigente y merecen atención.