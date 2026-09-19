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El defensor del Pueblo pierde respaldo, palta Hass peruana consolida su liderazgo global, y las temperaturas extremas y El Niño siguen en ascenso

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 18 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Josué Gutiérrez Cóndor es el Defensor del Pueblo desde el 19 de mayo de 2023.(Foto: HUGO PEREZ/EL COMERCIO)
    Josué Gutiérrez Cóndor es el Defensor del Pueblo desde el 19 de mayo de 2023.(Foto: HUGO PEREZ/EL COMERCIO)

    En el Semáforo de este sábado 19 de septiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el cargo del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, vuelve a quedar bajo cuestionamiento. Segundo, las exportaciones de palta Hass nacional reafirman al Perú como segundo exportador mundial del oro verde. Finalmente, el calor violento y el fortalecimiento de El Niño encienden las alarmas en el país, temas que merecen la debida atención.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.