El despoblamiento del sur

La publicación de los primeros resultados del censo nacional de población del año pasado ha coincidido con los 150 años del primer censo moderno realizado por el Estado Peruano, el 14 de mayo de 1876, que se prolongó por algunas semanas en el campo. Realizado durante el gobierno de Manuel Pardo, fue un censo que debió luchar contra la desconfianza de la población rural, que en varios distritos rechazó a pedradas a los empadronadores, temerosos de que el propósito del recuento fuese el establecimiento de una contribución personal.

La confrontación de las cifras de ambos censos permite una lectura interesante de nuestra historia demográfica. Lo primero que resalta es el vigoroso crecimiento, desde los 2,7 millones de 1876 a los 32,7 millones del 2025 (sin incluir en ambos casos a los habitantes “omitidos”). La población se ha multiplicado 12 veces en este siglo y medio, creciendo a una velocidad de 1,7% por año.

Este incremento fue acompañado por una relocalización. De un lado, la población ha ido abandonando la sierra (que en 1876 contenía a un 70% de la población y hoy solo al 28%) para instalarse en la costa (que creció del 28% en 1876 al 58% de hoy) o la selva (que ha pasado del 7% al 14%). Pero este desplazamiento se ha visto acompañado por otro, en dirección de sur a norte. En 1876, los seis departamentos del sur –Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Cusco y Puno– sumaban el 31% de la población nacional. Hoy suman menos de la mitad: solo el 15%. Los departamentos del norte –Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca– mantuvieron, en cambio, su magnitud de población: 21,6% en 1876, 21,5% en el 2025, a despecho del desmesurado crecimiento del departamento de Lima, que entre dichos censos pasó del 10% al 33% del total.

La distribución de las grandes ciudades ratifica esta geografía del cambio demográfico. En 1876, luego de Lima y Callao (que tenían 101.000 y 34.000 habitantes, respectivamente), las cinco ciudades siguientes, por su tamaño de población, eran Arequipa (29.000), Cusco (18.000), Iquique (que estaba viviendo la fiebre del salitre, 12.000), Chiclayo (11.000) y Ayacucho (9.000). Mientras que hoy serían Arequipa (que ya ronda su primer millón), Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo. Antes había cuatro ciudades del sur. Hoy permanece solo una.

Se puede entender por qué la población de la sierra emigró hacia la costa y a la Amazonía. El centralismo limeño, la mayor inserción de la costa en el comercio, el aislamiento de la sierra por la falta de vías rápidas de comunicación, la escasez de tierras de riego y el abuso del gamonalismo fueron factores que empujaron a la población andina a emigrar sistemáticamente desde los mediados del siglo pasado. ¿Pero por qué el sur ha crecido demográficamente menos que el norte? ¿Ambas regiones no padecían de algunas de las mismas secuelas de lo que acaba de mencionarse?

La separación del antiguo Alto Perú tras la guerra de independencia fue un primer golpe que sufrió la economía de la región del sur, al dificultarse la conexión de la agricultura de los valles de la costa con los mercados mineros en la actual Bolivia. La amputación del territorio salitrero tras la guerra de 1879 fue otro mazazo para las élites regionales. Aunque la población campesina del sur siguió emigrando a las salitreras de Tarapacá y a las minas bolivianas, quizá hacerlo se volvió más complicado. Es una historia que, como tantas otras, está aún por investigar. De otro lado, la actividad comercial que había sido el motor de la economía del sur a lo largo del siglo XIX, la exportación de las lanas, se vio afectada por la crisis de este mercado después de la Primera Guerra Mundial.

Si el sur no hubiese conocido estos pesares, habría retenido mejor a su población y, quién sabe, su votación en estos tiempos habría sido distinta.