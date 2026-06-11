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El despoblamiento del sur

“¿Por qué el sur ha crecido demográficamente menos que el norte? ¿Ambas regiones no padecían de algunas de las mismas secuelas?”.

    Carlos Contreras Carranza
    Por

    Historiador y profesor de la PUCP

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    "Si el sur no hubiese conocido estos pesares, habría retenido mejor a su población y, quién sabe, su votación en estos tiempos habría sido distinta". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Si el sur no hubiese conocido estos pesares, habría retenido mejor a su población y, quién sabe, su votación en estos tiempos habría sido distinta". Ilustración: Giovanni Tazza

    La publicación de los primeros resultados del censo nacional de población del año pasado ha coincidido con los 150 años del primer censo moderno realizado por el Estado Peruano, el 14 de mayo de 1876, que se prolongó por algunas semanas en el campo. Realizado durante el gobierno de Manuel Pardo, fue un censo que debió luchar contra la desconfianza de la población rural, que en varios distritos rechazó a pedradas a los empadronadores, temerosos de que el propósito del recuento fuese el establecimiento de una contribución personal.

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