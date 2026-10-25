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El dictador feliz

“Los candidatos presidenciales suelen ​​prometer parecerse a Bukele cuando están en campaña, pero una vez en el gobierno descubren las enormes diferencias entre sus países y El Salvador”.

    Ricardo Uceda
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Keiko Fujimori viajará a El Salvador, del 28 al 31 de octubre, ​​​por​ invitación del presidente Nayib Bukele. Recorrerá el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), emblema de la exitosa lucha del régimen contra el crimen organizado. Construido en el 2022 para encerrar a 40.000 personas, es la cárcel más grande de las Américas y de las más duras del mundo. Varios gobernantes lo visitaron con enorme curiosidad. El primero fue Rodrigo Chaves, de Costa Rica, en el 2025. Luego, con planos donados por Bukele, Chaves empezó a construir el​ ​Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado​ (Cacco)​. El 14 de octubre lo inauguró su sucesora, Laura Fernández. Destinado a delincuentes de alto perfil, el Cacco es más reducido que el Cecot –su capacidad es de 5.000 presos– pero impresiona por su aspecto de nave espacial para ​​apelotonar ​​terrícolas, con una tecnología de última generación que los vigila incesantemente. “Es un antes y un después en materia de seguridad”, dijo Fernández.

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