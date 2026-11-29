La estrategia de Juntos por el Perú siempre estuvo clara: retrasar todo lo posible el debate de la ley MAPE para que, llegada la fecha de vencimiento del Reinfo, no quede más que prorrogarlo. El pretexto de la “falta de una nueva ley” es, sin embargo, responsabilidad exclusiva de la bancada de izquierda, que aún no debate la propuesta presentada por el Ejecutivo.

Prolongar la incertidumbre para perpetuar un mecanismo que debió ser transitorio es la consigna. Desde el período anterior, la minería informal mantiene un feudo en el Parlamento. La Comisión de Energía y Minas es ahora presidida por Yenifer Paredes, la cuñada e hija política de Pedro Castillo. Durante el Congreso unicameral también estuvo en manos de representantes de izquierda, que contaron con la permisividad y los votos a favor de las bancadas de derecha.

El gobierno presentó con carácter de urgencia el proyecto de la nueva ley MAPE el 19 de octubre y este fue derivado a la comisión que preside Paredes. El plazo de quince días hábiles para emitir un dictamen se venció el 10 de noviembre y todavía no hay resultados.

A Pedro Castillo y Roberto Sánchez, quienes mueven los hilos de Paredes, no les interesa aprobar el proyecto del Ejecutivo. Alistan uno propio, dictado por los mineros informales. Bajo la pantalla de audiencias públicas, que son en realidad actos proselitistas en los que se ensalza al golpista, se “recogen propuestas” de un sector que no tiene la menor intención de formalizarse porque opera muy cómodo con las reglas actuales.

El Registro Integral de ‘Formalización’ Minera lo menos que ha logrado es formalizar. No ha servido para lograr ni una fracción del objetivo que lleva en el nombre. Es un padrón que permite a grupos de mineros ilegales operar bajo un manto de legalidad.

Además de retrasar el debate de la ley MAPE, Juntos por el Perú ha presentado proyectos de ley para ampliar la vigencia del Reinfo. Es lo que realmente les interesa. Su representante en el Senado, Víctor Cutipa, ha pedido incluso priorizar el debate de la ampliación antes que el de la nueva ley.

Sin embargo, dentro de la agrupación de Sánchez empiezan a aparecer voces disconformes con la posición mayoritaria y favorable a la minería informal. Cuatro diputados por Cajamarca se han expresado en contra de la prórroga del nefasto registro, precisamente porque cuestionan los efectos de la minería informal sobre los recursos hídricos.

Cajamarca, la misma región de la que proceden Yenifer Paredes y Pedro Castillo, es el territorio donde hace unos años se impuso el lema “agua sí, oro no”. Hoy, la paradoja es que una de sus representantes pacta y es la principal aliada de quienes contaminan las fuentes de agua de las que depende su población.

El diluvio de ampliaciones del Reinfo, fenómeno que suele registrarse en estas fechas, amenaza con llevarse a su paso cualquier intención de alcanzar la formalización minera.