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El doblete sísmico en Venezuela: una alerta para Lima y el Perú

“La experiencia internacional demuestra que prevenir cuesta mucho menos que reconstruir después de una catástrofe”.

    Raúl Delgado Sayán
    Por

    Ingeniero

    rdelgados@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El devastador doblete sísmico ocurrido en Venezuela el 24 de junio de 2026 debe ser mucho más que una noticia internacional. Es una advertencia para el Perú, especialmente para Lima, considerada como una de las ciudades con mayor riesgo sísmico del mundo.

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