El empresariado: entre lo urgente y lo importante

Hace un año, en esta misma página, reflexionábamos sobre el compromiso de la clase empresarial en el marco de CADE Ejecutivos, y la necesidad de pasar del análisis a la acción para encontrar soluciones a los problemas del país.

En aquella ocasión, Arequipa y las historias de sus emprendedores nos inspiraron a mirar más allá de nuestras fronteras, a pensar en expansión, innovación y competitividad. Fue una invitación a mirar hacia el futuro. Hoy, en esta nueva edición del encuentro que retorna a Lima luego de diecisiete años, el contexto nacional nos obliga a revisar los temas en agenda.

Sobre la mesa de la 63ª edición del encuentro empresarial, se han puesto asuntos trascendentales que van desde el fortalecimiento de la democracia y la recuperación de la confianza en las instituciones hasta el impulso del crecimiento económico. Son, sin duda, los temas importantes. Pero la coyuntura nos enfrenta a la constante tentación de pensar solo en lo urgente, como la inseguridad que vivimos y que tenemos que erradicar, la inestabilidad política que genera ruido o los resultados a corto plazo que nos presionan, entre otros temas.

En las empresas nos enfrentamos día a día a este dilema en toda gestión: elegir entre lo urgente y lo importante. Lo urgente está generalmente atado a la coyuntura y demanda nuestra atención inmediata; mientras que lo importante requiere visión, planificación y estrategia para transformar. La pregunta que siempre tenemos que hacernos es cómo logramos que lo urgente no prime sobre lo importante.

En los últimos años, el entorno empresarial en el país ha aprendido a sobrevivir en medio de la incertidumbre. Nos hemos convertido en expertos en gestionar crisis y adaptarnos, en gerenciar lo urgente. Sin embargo, vivir en modo reactivo permanentemente nos priva de la posibilidad de impulsar los grandes temas que el país necesita abordar. Por ejemplo, en nuestro caso como compañía de alimentos, vemos con urgencia el redoblar esfuerzos para combatir la anemia, cuyo impacto en la siguiente generación de peruanos es incalculable.

No debemos perder de vista que lo importante es lo nos permite construir el futuro. A veces lo urgente es más bien una distracción. El reto es recuperar la mirada de largo plazo. Debemos atrevernos a pensar estratégicamente, a fortalecer la institucionalidad, a invertir más en la educación, en la innovación, en la infraestructura y en la sostenibilidad.

Cada espacio de diálogo que reúna a empresarios y emprendedores es una oportunidad para pasar del análisis a la acción, del corto al largo plazo y de lo urgente a lo importante. El país y su gente lo necesitan.