El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El enriquecimiento de Trump les da munición a los demócratas

“La familia Trump también está vendiendo gorros, camisetas, monedas, vinos y hasta biblias de la marca Trump. [...] Estos y otros negocios están causando un creciente malestar en la población”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En la recta final hacia las elecciones legislativas del 3 de noviembre, los candidatos demócratas están sacando una carta peligrosa contra el presidente Donald Trump: las denuncias de corrupción contra su gobierno. Y, según las encuestas, la estrategia les está funcionando. Una nueva encuesta de AP-Norc muestra que el 59% de los adultos estadounidenses cree que Trump se está enriqueciendo de forma poco ética en el poder, mientras que solo un 18% piensa que no está haciendo nada malo. Otra encuesta reciente de la Universidad de Massachusetts Amherst muestra que el 75% de los estadounidenses creen que hay “mucha” corrupción en el nivel del gobierno.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?