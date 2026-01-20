En el Semáforo de este martes 20 de enero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: este martes se estrena “Versus”, el videopódcast de debate político de El Comercio por el que pasarán los candidatos a las elecciones generales de abril. Se transmitirá por la cuenta de YouTube de El Comercio. El segundo tema: el Poder Ejecutivo declaró 134 distritos de ocho regiones bajo estado de emergencia por el peligro que representan las intensas lluvias en el país. Por último: delincuentes atentaron con explosivos el bus de Armonía 10 de Walther Lozada cuando daba un concierto en una discoteca de Trujillo.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 El estreno del videopódcast “Versus”

Hoy se estrena “Versus”, el nuevo videopódcast de debate político de El Comercio que conducirá Ariana Lira, jefa de EC Data. Por el programa de ‘streaming’ pasarán los postulantes a las elecciones generales de abril de este año, a quienes se les preguntará sobre su trayectoria, ideas, contradicciones y decisiones. “Versus” se transmitirá en vivo todos los martes y jueves al mediodía por el canal de YouTube de este Diario. Al ser en vivo, el público puede participar activamente con sus comentarios.

🔴 Estado de emergencia en 134 distritos por las intensas lluvias

El Ejecutivo declaró 134 distritos del país bajo estado de emergencia por el peligro que representan las intensas lluvias. Las jurisdicciones están en Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes. La disposición, que conlleva la coordinación de distintos ministerios y entidades, tiene una vigencia de 60 días. Como es recurrente en el país, las fuertes precipitaciones causan desbordes de ríos y huaicos, los cuales afectan a miles de personas.

🔴 Atentado contra Armonía 10 de Walther Lozada

Las orquestas de cumbia siguen bajo amenaza de las redes criminales. Esta vez, delincuentes atentaron con explosivos el bus de Armonía 10 de Walther Lozada. El hecho ocurrió en Trujillo cuando la agrupación daba un concierto en una discoteca. La orquesta confirmó que solo hubo daños materiales y pidió a las autoridades que “tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad”. El año pasado, un atentado contra el bus de Armonía 10 de Piura produjo la muerte de Paul Flores.