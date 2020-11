Conforme a los criterios de Saber más

Ya pasó más de un año desde que el presidente de la República, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso de la República. Aquel Parlamento odiado por buena parte del país, compuesto por partidos con serias acusaciones de corrupción, empeñado en ser una oposición destructiva al Gobierno. Ese Congreso incapaz de leer correctamente el ánimo de la ciudadanía, negacionista de las encuestas y un rival absolutamente endeble para el endeble Gobierno del solitario Martín Vizcarra.

Y aunque este Congreso ha elevado significativamente la valla del respaldo ciudadano a través de una avalancha incontrolable de leyes populistoides, parece que no ha logrado superar a su antecesor en la capacidad de ganarle el pulso político a Palacio. Como ya se ha discutido ampliamente, una combinación de inexperiencia y cortoplacismo por parte de los parlamentarios, y de displicencia y arrogancia por parte del Gabinete Zeballos, quebró la relación Ejecutivo-Legislativo de manera anticipada. Una relación que, de cualquier modo, no tenía ninguna posibilidad de llegar a buen puerto debido a la ausencia deliberada del oficialismo en el pleno. Así empezó nuevamente una danza de golpes y contragolpes entre los inquilinos del jirón Junín y el vecino de Desamparados, que los peruanos observábamos con cansancio mientras el país se hundía en el desastre de la pandemia.

A diferencia del pleito entre Vizcarra y el Congreso anterior, esta vez el Parlamento sí logra encajar algunos golpes, amparado en el aplauso de las graderías, pero sigue sin poder hacer daño significativo a su oponente. Finalmente, lo que se aprecia es un Congreso torpe, que cuando quiere pegar fuerte, pifia el golpe.

La vacancia es una evidencia más de esta situación. El primer pedido fue apurado y no tuvo sustento, aunque por algunas horas pareció contar con el momentum suficiente como para generar nerviosismo entre los líderes de opinión. La segunda vacancia, que se votará este lunes, tiene motivos más serios para discutirse: las supuestas coimas solicitadas y recibidas por Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua por parte de Obrainsa e ICCGSA, dos empresas investigadas por ‘el club de la construcción’. Sin embargo, no cuenta con suficiente evidencia como para justificarse a menos de seis meses de las elecciones generales.

Lo único que logra el Congreso en su torpeza es beneficiar a Vizcarra, que encuentra un culpable al que señalar por los moretones en su imagen. No importa que haya colaboradores eficaces del más alto nivel dando detalles sobre el supuesto delito; si el Congreso ataca, Vizcarra, en contraposición, es el bueno de la película. No importa que sea el equipo Lava Jato el que haya destapado el caso; si hay un pedido de vacancia, seguramente la noticia tiene intereses subrepticios detrás que buscan coludirse para sacar al presidente. No importa que “La República” también haya divulgado la información; si los parlamentarios salivan en torno a la posibilidad de que uno de ellos ocupe el sillón presidencial, entonces todo es una farsa diseñada para desprestigiar al mandatario.

Así, Vizcarra continúa invicto en su pugna política con el Legislativo, en una pelea que el Congreso aun no se resigna a perder. Lo cierto es que el presidente es fuerte en la medida en la que tenga un enemigo delante. Si el Congreso quiere terminar este período de gobierno más fortalecido que Vizcarra, lo mejor que puede hacer es quedarse al margen. Bajar del ring, sentarse en sus curules, tomarse un café y ser espectadores de seis meses del Gobierno solo en el cuadrilátero, con los reflectores únicamente encima de una persona.