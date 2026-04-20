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El expediente del sombrero

“Ya gobernaron, y trajeron las mismas ideas. [...] Ahora vuelven con el mismo discurso y el mismo sombrero”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

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    "Sánchez fue ministro de Castillo de principio a fin. El mismo gobierno en el que Bruno Pacheco, secretario presidencial, fue encontrado con US$20.000 en el baño de su despacho en Palacio 'producto de sus ahorros'". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Sánchez fue ministro de Castillo de principio a fin. El mismo gobierno en el que Bruno Pacheco, secretario presidencial, fue encontrado con US$20.000 en el baño de su despacho en Palacio 'producto de sus ahorros'". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El sombrero campesino es lo primero que se ve en Roberto Sánchez. Pero vive en Lima, estudió psicología en Lima, y su experiencia profesional también la ha desarrollado en Lima. No proviene del campo ni es agricultor, por más sombrero que se ponga. Además, es actualmente congresista y ha sido ministro. Entonces encarna exactamente lo que su plan pretende combatir: un actor del sistema político centralizado en Lima que ya tuvo el poder y lo desperdició.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.