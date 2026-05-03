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El fabricante de papelones

“Los funcionarios de Palacio y los integrantes del Ejecutivo tienen una obligación moral con el país: evitar que Balcázar vuelva a hablar en público”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

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    "José Balcázar es el vergonzoso epílogo de un lustro nefasto". Ilustración: Giovanni Tazza
    "José Balcázar es el vergonzoso epílogo de un lustro nefasto". Ilustración: Giovanni Tazza

    José Balcázar es el vergonzoso epílogo de un lustro nefasto. Aprovecha cada aparición pública, cada micrófono, para descargar una andanada de incoherencias que ya han provocado más de un incidente diplomático.

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