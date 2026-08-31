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Cristhian Pacheco ganó la maratón de Ciudad de México, puntos críticos en Lima por las lluvias y el pastor investigado y la minería ilegal

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 31 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    El fondista Cristhian Pacheco ganó la maratón de Ciudad de México. Foto: @imago7
    El fondista Cristhian Pacheco ganó la maratón de Ciudad de México. Foto: @imago7

    En el Semáforo de este lunes 31 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: Cristhian Pacheco ganó la XLIII Maratón de la Ciudad de México, un gran resultado para el fondista peruano. El segundo: Lima enfrentará la temporada de lluvias, con el trasfondo del fenómeno de El Niño, con 119 puntos críticos que han sido identificados por la Autoridad Nacional del Agua. Por último: En un equipo de la fiscalía de La Libertad empezó una indagación preliminar al pastor Guzmán Alva Polo, uno de cinco mineros investigados que están asentados cerca del cerro El Toro, zona aurífera donde operan mineros informales e ilegales.