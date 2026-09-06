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El futuro que llegó y todos sabíamos

“Es la captura sistemática de cada una de las instituciones llamadas a combatirla. Por eso el oro ilegal ya mueve más dinero que la droga”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Un informe, que tuvo como base el uso de imágenes satelitales, mostró que existen por lo menos 3.500 artefactos dedicados a la extracción de oro en un rango de 7.300 km2 en Madre de Dios.
    Un informe, que tuvo como base el uso de imágenes satelitales, mostró que existen por lo menos 3.500 artefactos dedicados a la extracción de oro en un rango de 7.300 km2 en Madre de Dios.
    / DANTE PIAGGIO

    La minería ilegal asesina, extorsiona y envenena al país. El violento secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes en la madrugada del domingo tienen como telón de fondo a este cáncer, que no ha parado de crecer, y la captura de ‘Jhonsson Pulpo’, el cabecilla de Los Pulpos, no detendrá su avance.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.