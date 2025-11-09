‘El Gallo’ y la golpista

Carlos Zamora se fue del país. Betssy Chávez no puede hacerlo. Dos personajes nefastos para el Perú protagonizaron un mismo comunicado de la cancillería, difundido en la noche del viernes.

En el caso del polémico exembajador cubano, conocido como ‘El Gallo’, se anunció su partida del país “en forma definitiva” tras una reunión con el vicecanciller Félix Denegri, en la que se habló sobre las actividades que llevó a cabo durante su gestión. Aunque el comunicado no es explícito, la mención a esas “actividades” antes de anunciar su salida sugiere que estas no fueron nada santas y fueron el catalizador de su retiro del país.

Zamora era un visitante recurrente de Palacio de Gobierno durante la gestión de Pedro Castillo. Sostenía reuniones habituales con Aníbal Torres, hoy procesado por el golpe de Estado del 2022. Ha sido señalado como un oscuro operador político del castrismo y agente de espionaje. ‘El Gallo’ que creyó que el Perú era su corral terminó expulsado del país al que quiso desestabilizar.

En el caso de la golpista Betssy Chávez, el salvoconducto que le permitiría viajar a México y gozar de la impunidad que le ofrece el gobierno de Claudia Sheinbaum ha quedado congelado. El gobierno ha anunciado que planteará ante la OEA una modificación a la Convención de Caracas, la misma que regula el asilo diplomático. Esto porque consideran que este mecanismo ha sido “desnaturalizado” para favorecer a personas procesadas por delitos comunes.

México, en particular, ha distorsionado este instrumento, concediéndolo a personajes como Evo Morales, el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas o la ex primera dama Lilia Paredes. Más que un gesto humanitario, el gobierno de Sheinbaum lo emplea como un salvavidas para aliados ideológicos.

Confinada indefinidamente en la sede diplomática de México, el único salvoconducto viable para Betssy Chávez parece ser uno directo al penal de Chorrillos.