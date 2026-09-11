El gobierno llega tarde al trumpismo

Marco Rubio estuvo en Lima en su gira por la región. Sin duda, un evento importante para nuestra política exterior y que fue recibido con gran entusiasmo por el gobierno.

Donald Trump ha calificado a Rubio como el mejor secretario de Estado de su país. Ello es consistente con que él se autodesigne el mejor presidente americano (superior a George Washington y Abraham Lincoln).

Vino a reforzar que América del Sur es área de influencia de Estados Unidos (patio trasero, se decía antes) y que ninguna otra potencia debe estar presente, obviando que el que más inversiones tiene acá y el que más compra nuestros productos es China.

Una política exterior sensata sería la de mantener un equilibrio entre nuestros socios comerciales, incluyendo a Estados Unidos. Pero el canciller quiere una relación unilateral. No por nada acaba de romper relaciones diplomáticas con Irán, a pedido del metiche embajador político de Trump.

La presidenta y el canciller tienen a Trump en alta estima y no perciben que aquel republicano arrasador y todopoderoso cae en picada.

Faltan dos meses para las elecciones de medio término, cuando perderá la Cámara Baja y, mucho indica, también el Senado. De ser así, pierde mucho poder político, pero quizás por ello se vuelva aún más agresivo e impredecible.

¿Qué pasó?

Que quien aseguró que en un día acabaría con las guerras que involucran a Estados Unidos hizo lo opuesto. La guerra ruso-ucraniana continúa. Avaló la política de exterminio de Netanyahu contra la población de Gaza. Y, al parecer, influenciado por este, inició una contra Irán que ya pasa los seis meses. No hay salida a la vista y no se entiende por qué se metió en ese lío (los altos precios del petróleo en el mundo, incluido su país, se deben a ello).

Hasta antes de su presidencia, Canadá, Reino Unido, Europa, Corea del Sur, India y Japón eran los principales aliados de “América”, ahora son Corea del Norte, Rusia y las peores dictaduras de Medio Oriente.

En la política interna, la promesa de asegurar la frontera y expulsar a todos los ilegales se transformó en la brutalidad del ICE –varios homicidios incluidos–, lo que ha impactado a la opinión pública.

Agreguemos los abusos sexuales de poderosos contra menores –a saber, el Caso Epstein– que él trata de barrer bajo la alfombra. Los exagerados y erráticos aranceles que encarecen lo que consumen. El notorio favorecimiento a los billonarios y múltiples evidencias de corrupción desde la presidencia.

Todo esto es razón suficiente para su impopularidad. Pero no es lo único: el narcisismo maligno que se le atribuye, “trastorno grave que combina grandiosidad, paranoia, agresión y falta de empatía”, se combina ahora con un grave deterioro cognitivo, con un resultado alucinante.

Ejemplos: difunde un mapa de su país que incluye a Groenlandia e Islandia y que, en América, baja hasta Honduras –los demás estamos en lista de espera–. Está por construir un Arco del Triunfo –de los suyos– bastante más grande que el de París. Quiere renombrar el estrecho de Ormuz como estrecho Trump.

Por todo esto, destacados analistas sostienen que el ciclo Trump concluirá con las presidenciales del 2028, aun cuando el trumpismo no desaparezca del todo.

Volviendo a nuestro terruño, Rubio anunció que seremos parte del plan Escudo de las Américas. Si bien es positivo compartir inteligencia, el plan incluye bombardeos a presuntos narcotraficantes en nuestro territorio. Sé que a pocos les importa que los maten sin saber si eran culpables, pero al menos nuestros militares deberían oponerse a la afectación a nuestra soberanía por una potencia extranjera. Como referencia, Ecuador es un miembro entusiasta, pero Chile solo es observador.