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El gobierno llega tarde al trumpismo

“La presidenta y el canciller tienen a Trump en alta estima y no se dan cuenta de que aquel republicano arrasador y todopoderoso cae en picada”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Destacados analistas sostienen que el ciclo Trump concluirá con las presidenciales del 2028, aun cuando el trumpismo no desaparezca del todo". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Destacados analistas sostienen que el ciclo Trump concluirá con las presidenciales del 2028, aun cuando el trumpismo no desaparezca del todo". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Marco Rubio estuvo en Lima en su gira por la región. Sin duda, un evento importante para nuestra política exterior y que fue recibido con gran entusiasmo por el gobierno.

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