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El gran perdedor del Mundial: el fútbol

“Por suerte, hay quienes saben mucho más que yo de fútbol y que están cuestionando varias cosas que pasaron en este Mundial”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    España campeón del Mundial 2026: por qué su fútbol puede abrir una nueva era, según dos referentes del balompié español (EFE)
    España campeón del Mundial 2026: por qué su fútbol puede abrir una nueva era, según dos referentes del balompié español (EFE)

    El presidente Donald Trump presumió el 22 de julio de que la Copa Mundial que acababa de terminar fue “la más exitosa de la historia”. Sin embargo, con todo respeto al equipo ganador, el torneo me pareció un espectáculo demasiado circense. Los cambios introducidos por la FIFA le quitaron ritmo al juego.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.