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El impuesto invisible que frena a las mypes

“El reto no es solo eliminar las barreras existentes, sino también impedir que vuelvan a surgir”.

    Juan Carlos Del Prado Ponce
    Por

    Presidente ejecutivo de Indecopi

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Cuando pensamos en impuestos, solemos imaginar aquellos creados por ley para financiar los servicios públicos. Sin embargo, existe otro costo que no figura en ninguna norma tributaria, pero que miles de emprendedores pagan todos los días: el de los trámites innecesarios, requisitos excesivos y demoras administrativas. Es lo que puede describirse como un “impuesto invisible”, porque, aunque no constituye un tributo, termina gravando la actividad económica mediante costos que podrían evitarse.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.