El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El infalible escudo de las humanidades

“La ausencia de recursos para una educación pública de calidad no ha permitido socializar a nuestros niños en una cultura de la paz y la creatividad capaz de enfrentar la crueldad”.

    Carmen McEvoy
    Por

    Historiadora

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El año pasado se cumplió el bicentenario del fallecimiento, a los 38 años de edad, de José Faustino Sánchez Carrión, prócer, constituyente, editor de “La Abeja Republicana”, ideólogo de la emancipación e intendente del ejército patriota en la batalla que selló la independencia del Perú. Y, a pesar de que un colectivo de entusiastas huamachuquinos solicitó al gobierno de Dina Boluarte declarar el 2025 como el año del Solitario de Sayán, la señora de la frivolidad y la ignorancia infinita consideró que era mucho más importante celebrar el “despegue económico” del Perú (sic) que colocar en el centro del debate nacional a un norteño, portador de las claves, además de las lecciones de ética, civismo y patriotismo, que tanta falta nos hacen en tiempos de «plata como cancha» y un ejército de delincuentes obteniéndola a balazo limpio.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.