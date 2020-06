En las postrimerías del siglo XIX, el economista alemán Adolph Wagner detectó el fenómeno del crecimiento de las economías estatales. Independientemente del tipo de régimen político o económico de un país, el tamaño del gasto público crecería en él más que el gasto privado o cualquier otro renglón de la economía. Una de las causas de ello era que la transición de las economías a una fase industrial y con una mayor integración de la población al comercio y los mercados exigía una regulación y vigilancia más sofisticadas por parte de la autoridad, a la vez que el uso de una infraestructura de energía, transportes, comunicaciones, defensa y servicios educativos y de salud más costosa.

Pero otra causa tenía que ver con la recurrencia de las grandes catástrofes. Wagner le llamó el “efecto retén”. Cada cierto tiempo, guerras devastadoras, terribles terremotos o inundaciones, cuando no furiosas epidemias, sacuden la vida de las naciones. El enfrentamiento de estas crisis exige fuertes dosis de coordinación y lleva a una concentración del poder en manos del gobierno central mayor de la que habría en épocas normales. Sin embargo, terminada la emergencia ,casi nunca se vuelve al esquema que había antes, sino que el Gobierno retiene al menos una parte del poder que le fue cedido supuestamente de manera temporal. Para esto no faltan justificaciones: se argumentará que la crisis no ha terminado, que el peligro está latente y debemos estar preparados, y cosas de ese jaez. También sucede que las organizaciones creadas para encarar la emergencia cobran vida propia y se adaptan a nuevas funciones que justifican su vigencia.

Pensemos, por ejemplo, en lo sucedido en el Perú con la Primera Guerra Mundial o “Gran Guerra” (como la llamaron los contemporáneos) de un siglo atrás. A pesar de que el conflicto ocurrió muy lejos y no nos involucró directamente, trajo hondas repercusiones hasta hoy vigentes. Las ganancias extraordinarias que los exportadores comenzaron a disfrutar a raíz de la elevación de los precios del cobre, del algodón, de la plata y del petróleo empujaron al Gobierno a instaurar un “derecho de exportación”, que luego fue la base del impuesto a la renta. El atesoramiento del oro y su desaparición de la circulación llevaron a que se emitiesen “cheques circulares” y se crease una Junta de Vigilancia de estos, que fueron la base de la moneda de papel y un banco central de emisión, respectivamente. Tales novedades concedieron un mayor poder al Estado central y no desaparecieron después de terminada la guerra. Antes, al contrario, se expandieron.

La primera mitad del siglo pasado estuvo marcada por terribles tragedias; al menos para los países del hemisferio norte, como las dos guerras mundiales y la Gran Depresión de los años treinta. El historiador británico Eric Hobsbawm calificó por ello a dicho período como la “era de las catástrofes”. Una consecuencia de ellas fue un Estado fortalecido. En las naciones vencedoras, como entre las vencidas, emergieron aparatos estatales poderosos, debido a la necesidad de coordinar esfuerzos para reactivar las economías y garantizar la paz. Desde entonces, una elevada carga fiscal en la economía sobrevivió en Europa como una marca de aquellos tiempos. Sobre ella se erigieron los regímenes distributivos socialdemócratas a modo de estrategia para esquivar el “peligro comunista” que acechó en la posguerra.

Transcurrido medio siglo de aquellas catástrofes, que parece ser el lapso al que alcanza la memoria de la vida humana promedio, sobrevino un relajamiento de aquella fortaleza estatal, con la era del así llamado neoliberalismo. Se volvió a un régimen que recordaba al mundo de la ‘Belle Epoque’ de antes de la Gran Guerra: un Estado gendarme pequeño, dedicado básicamente a garantizar los derechos y libertades de los afortunados de la sociedad. Pareciera que el papel de las grandes catástrofes, como esta pandemia del coronavirus, fuera a completar el ciclo, propiciando el retorno de un Estado más pertrechado. La epidemia de fiebre amarilla de 1868 nos dejó el primer hospital moderno del país: el Dos de Mayo, y de la peste bubónica de las primeras décadas del siglo XX resultó el nacimiento del Ministerio de Salud. Veremos qué nueva herramienta estatal será el legado de este COVID-19.

En su libro “El regreso de las epidemias”, el historiador Marcos Cueto planteó, sin embargo, una crítica a la forma autoritaria como en el Perú del siglo XX se enfrentó a estos flagelos. A partir de un Estado que confiaba en la tecnología moderna, pero desconfiaba de la población, vista como el obstáculo más grande para vencer a las enfermedades. A esta se afeaba su apego a las viejas creencias, su poca fe en las autoridades y su falta de higiene. Tal vez ahora estemos en el punto en que el Estado deba escuchar, apoyarse más, y hasta ceder su protagonismo a los líderes locales y a las organizaciones de los propios pobladores, hoy culpados de desacato o indisciplina.