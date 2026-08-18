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El LUM está muy bien ubicado

“El LUM es un museo. Conservar, investigar, curar y proteger el patrimonio histórico de la nación es una función del Ministerio de Cultura, no del Ministerio de Justicia”.

    Manuel Burga Díaz
    Por

    Historiador

    Salomón Lerner Febres
    Por

    Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El encuentro se realizará en el Lugar de la Memoria. (Foto: Archivo El Comercio)
    El encuentro se realizará en el Lugar de la Memoria. (Foto: Archivo El Comercio)

    El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) fue inaugurado el 17 de diciembre de 2015 gracias a la cooperación internacional, a la recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a la experiencia de instituciones similares en el mundo, al aporte de la Municipalidad de Miraflores, al trabajo de varias comisiones de alto nivel y al de expertos y académicos peruanos.

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