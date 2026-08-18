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El LUM y la CVR

“El problema es que el informe final de la CVR no dice lo que dice el ministro [Álvarez] que dice, y sí dice lo que el ministro dice que debería haber dicho”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Foto: Julio Reaño (GEC)
    Composición: El Comercio / Foto: Julio Reaño (GEC)

    El domingo pasado se publicó en “Perú 21” una entrevista al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, de Carlos Cabanillas. En ella, el ministro propone que el Lugar de la Memoria deje de estar a cargo del Ministerio de Cultura para pasar al Minjus o a las Fuerzas Armadas si se mantuviera como museo. Esto porque el LUM “es vocero de un falso relato, el de la CVR [Comisión de la Verdad y Reconciliación]”. Ese relato tendría como objetivo “salvar a la izquierda de su compromiso y complicidad con el terrorismo” y “desprestigiar a las FF.AA.”. El relato “verdadero” que el ministro propone señalaría que “un grupo de profesores universitarios en Huamanga declaró la guerra revolucionaria”; con una “ideología marxista-leninista-maoísta”, que tuvo al inicio una “mala respuesta del Estado”, en parte propiciada por el senderismo, donde “el negocio era propiciar víctimas civiles para poner a la población contra el Estado”. Pero al final “las FF.AA. fueron aprendiendo de los errores y fueron diseñando [una estrategia] más inclusiva con la participación de las comunidades campesinas e indígenas, y se le pudo ganar la guerra a la subversión”. Resumo bastante, pero creo que recojo lo esencial.

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