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El mal diseño constitucional empieza a pasar factura

“Se requieren pactos políticos al más alto nivel. Mucho me temo que, si a eso no se llega, lo más probable es que el camino para la delegación no sea habilitado en la Cámara de Diputados”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El mal esquema institucional que trajo la reforma constitucional que aprobó el Congreso anterior, con el objeto de implantar, a troche y moche, el sistema bicameral, le está pasando factura al gobierno actual, como se puede percibir del curso que viene teniendo el pedido de facultades legislativas que ha solicitado al Congreso de la República.

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