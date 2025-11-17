En el Semáforo de este lunes 17 de noviembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero, el megapuerto de Chancay va por buen camino y espera incorporar una cuarta línea naviera en el 2026. Segundo, el PBI sigue al alza este año gracias a los sectores de construcción, pesca y comercio principalmente. Finalmente, el Minsa denuncia estafas telefónicas y virtuales a nombre de empleados del Ministerio.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EL MEGAPUERTO VA POR BUEN CAMINO

Este 14 de noviembre se cumplió un año de la inauguración del Megapuerto de Chancay, que avanza con firmeza en su objetivo de consolidarse como un hub portuario e incluso, a seis meses de iniciada su operación comercial, ya se convirtió en el segundo puerto con mayor movimiento de TEU en el país, después del Callao, según cifras de la APN.Como parte de su estrategia para incrementar el volumen de carga, el terminal busca incorporar una cuarta línea naviera, que se sumaría a las tres ya operativa a inicios del 2026.

🟢EL PBI SIGUE EN ALZA

Para septiembre de este año, la economía peruana creció 3,94%, acumulando un crecimiento en los primeros nueve meses del 2025 de 3,33%, según información del INEI. Los principales sectores que impulsaron este avance fueron construcción, agropecuario, comercio, minería e hidrocarburos, manufactura y otros servicios. En conjunto, representaron el 70% de la evolución global. En contraste, el sector telecomunicaciones y otros servicios de información fue el único que retrocedió el noveno mes del año.

🔴CUIDADO CON LAS ESTAFAS

El Ministerio de Salud informó la noche de este miércoles que vienen circulando videos, audios y mensajes falsos que utilizan el nombre de la institución para cometer presuntas estafas en perjuicio de trabajadores y postulantes. A través de un comunicado oficial, el sector precisó que este material audiovisual solicita depósitos de dinero a cuentas de terceros o supuestos sindicatos, a cambio de inclusión en listas, facilidades en procesos de nombramiento, ascensos o cambios de grupo ocupacional. A estar alertas.