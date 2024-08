La reforma del sector salud es una urgencia. El mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte fue abundante en cifras y ofrecimientos, algunos repetidos del año pasado, pero carente de visión. Se refirió a la infraestructura hospitalaria y, en menor medida, al fortalecimiento del primer nivel de atención. Solo hubo una mención ligera al Plan 1000 que, más allá de reforzar los establecimientos de salud, no establece una ruta clara de cobertura universal de salud.

Siendo amables, destaca la mención a las obras gobierno a gobierno para hospitales en varios lugares del país, como una salida a la lenta capacidad de ejecución del Ministerio de Salud (Minsa) y los gobiernos regionales. Es cierto que existe una enorme brecha de infraestructura en salud, pero dos puntos son importantes de destacar aquí. Primero, que esta modalidad suele ser más cara que otras. Y, segundo, que ratifica la mala costumbre del Estado Peruano de construir y equipar sin prever cómo mantener y emplear plenamente la capacidad resolutiva instalada.

Llama la atención la magnitud del proyecto de inversión del hospital Arzobispo Loayza, valorizado en más de S/2.000 millones, sin tener claridad de cómo luego se va a operar adecuadamente. Me pregunto si será razonable disponer de ese volumen de dinero para un solo nosocomio que más bien acentúa el enfoque “hospital céntrico” aplicado en el Perú. Creo que sería importante reconocer y expandir la experiencia acumulada de la asociación público-privada en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, que opera sus servicios tercerizando procesos de soporte (bata gris) y apoyo al diagnóstico (bata verde) para que la gestión se dedique a su misión: cuidar de los pequeños que ahí son tratados. Otro ejemplo es la estrategia de digitalización y trabajo en equipo del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador que, además, se articulará a las redes integradas de salud de ese distrito. Estas “islas de excelencia” son señales claras de cómo deberíamos gestionar los servicios hospitalarios del país.

Con relación al acceso a medicamentos, la mandataria afirmó que el Estado provee decenas de nuevos medicamentos para el tratamiento oncológico. Es cierto que hay un presupuesto asignado para ello, pero no se ejecuta con eficacia. De poco sirve si los pacientes no están recibiendo sus tratamientos con oportunidad. El discurso destacó la vigencia de la ley que “garantiza el 30% de stock de medicamentos genéricos pasando de un listado reducido de 40 medicamentos a uno de 434 medicamentos genéricos”. Esto no resuelve el tema de fondo para los asegurados al Seguro Integral de Salud (SIS), que es el 75% de la población asegurada del país. El Estado debe garantizarles la entrega completa y gratuita de la receta emitida en un establecimiento de salud público.

En esa línea, Boluarte propuso ampliar el FarmaMinsa, estrategia de venta de medicamentos genéricos en municipios mediante un fondo rotatorio a escala nacional, un modelo usado y superado hace 30 años. Para ello, ha enviado al Congreso un proyecto de ley. Pero, nuevamente, no se entiende cómo esta estrategia se sostendrá con fondos públicos para que los pacientes no gasten de su bolsillo por medicamentos que deberían estar cubiertos por su seguro.

Otro tema crítico es la disponibilidad de recursos humanos competentes y con adecuada motivación y condiciones para un buen desempeño. El principal esfuerzo del Estado hoy, resaltado en el discurso, es el nombramiento “de más de 12.000 trabajadores de la salud con una inversión de más de S/147 millones. Para el presente año se tiene programado nombrar a cerca de 6.500 trabajadores de la salud”. Será interesante saber si existen y cuáles son los incentivos y mecanismos de evaluación establecidos para que este talento logre mejores resultados sanitarios y que estos se puedan correlacionar con lo que implican en aumento del esfuerzo fiscal.

En resumen, fue un mensaje carente de una visión estratégica sobre cómo reconducir eficientemente un sector en crisis. Es un momento en el que, más que nunca, requerimos que se gestione el sector con una visión coherente con brindarnos a los ciudadanos la tan necesaria cobertura universal de salud.