En el Semáforo de este viernes 26 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: en su primer mensaje por la Navidad, el papa León XIV pidió que se dé espacio al diálogo para lograr el bien común en América Latina. El segundo tema: la trayectoria positiva del consumo masivo en los hogares peruanos durante el 2025 proyecta que este cierre el año con un incremento de alrededor del 2%. Por último: en su hoja de vida que presentó por las elecciones del 2026, el candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, registró una sentencia por un delito de corrupción.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 El mensaje del papa León XIV sobre el diálogo en América Latina

El papa León XIV pidió que se dé espacio al diálogo para lograr el bien común en América Latina. “Que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas”, señaló el jueves en su primer mensaje de Navidad, antes de la bendición Urbi et Orbi asomado al balcón de la fachada de la Basílica de San Pedro.

🟢 El crecimiento del consumo en los hogares peruanos en el 2025

Todo apunta a que el consumo masivo en los hogares peruanos cerrará el 2025 con un crecimiento debido a la trayectoria positiva que ha tenido durante el año. De acuerdo con Worldpanel by Numerator, el incremento sería de alrededor del 2%, resultado que refleja una recuperación sostenida del gasto cotidiano. Para el 2026, el crecimiento podría ser moderado, sobre todo por el contexto electoral, de acuerdo con expertos consultados por El Comercio.

🔴 La condena por corrupción que Mario Vizcarra registra

En la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, el candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, registró una sentencia por peculado, uno de los delitos de corrupción del Código Penal. Según el registro, fue una condena suspendida que quedó firme en octubre del 2005. Se vio en una sala de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, región de donde provienen el candidato y su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, actualmente encarcelado.