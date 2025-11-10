En el Semáforo de este lunes 10 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero, los recientes logros del tenista peruano Gonzalo Bueno. Segundo, la cantidad de presos por extorsión que no termina con una sentencia. Finalmente, los choferes que han sido asesinados este año por extorsión.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EL MÉRITO DE GONOZALO BUENO

Semana positiva para el tenista Gonzalo Bueno. Nuestra segunda raqueta peruana tuvo una semana espectacular en el Challenger de Lima que terminó ayer domingo. El trujillano llegó, nuevamente, a la ronda de semifinales, lo que le permitió subir hasta el puesto 205 del ránking en vivo. Este mérito, además, trae consigo la oportunidad de que Gonzalo juegue por primera vez la ronda de clasificación en un Grand Slam, en este caso el Australian Open que se jugará en enero del 2026. ¡Felicidades, Gonza!

🔴MUCHOS PRESOS, POCOS SENTENCIADOS

Entre enero y julio del 2025 se reportaron 295 ingresos a centros penitenciarios por el delito de extorsión, pero solo 11 concluyeron con una sentencia firme, lo que representa aproximadamente el 3,7%. Expertos señalan que esta brecha tan amplia se debe a la dificultad de recabar pruebas suficientes, las falencias en investigación y coordinación entre las instituciones del sistema penal, además del temor de víctimas y testigos a denunciar por represalias.

🔴LAS VIDAS QUE SE COBRA LA EXTORSIÓN

La gerenta del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, Brenda Belleza, explicó que hay una situación alarmante de inseguridad en Lima Metropolitana y Callao, donde 56 choferes han sido asesinados en lo que va del año. Ocho de cada diez ataques fueron perpetrados por delincuentes en moto lineal, quienes utilizaron armas de fuego para interceptar a sus víctimas. La funcionaria detalló que los distritos más afectados son San Juan de Miraflores, Bellavista y San Martín de Porres.