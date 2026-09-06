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El modelo de Finlandia contra las noticias falsas

“Las teorías conspirativas basadas en noticias falsas están socavando nuestras democracias”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Hay países, como Finlandia, que tienen una estrategia estupenda para combatir la desinformación: enseñan alfabetización mediática, también llamada educación en medios, en todas las escuelas, para que la gente aprenda a dudar de las noticias falsas desde la niñez. Según me explicaron expertos finlandeses, la educación en medios arranca desde el jardín de infantes. Además de ser un país que suele salir en los primeros puestos de las pruebas internacionales PISA de rendimiento académico de estudiantes de 15 años, Finlandia tiene clases de educación en medios desde la década de 1950. Al vivir en constante tensión con su vecina Rusia, ha sido víctima constante de campañas de desinformación de Moscú, y decidió blindarse.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.