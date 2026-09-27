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El momento histórico del pádel peruano, el acogimiento de un bebé abandonado y los candidatos a gobernadores con sentencias penales

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 27 de setiembre.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Toñito, un bebé con síndrome de Down que fue abandonado al nacer, encontró un hogar gracias a Rosario Lucen, técnica en enfermería que decidió acogerlo y cambiar su destino. (Foto: Hospital de San Juan de Lurigancho)
    Toñito, un bebé con síndrome de Down que fue abandonado al nacer, encontró un hogar gracias a Rosario Lucen, técnica en enfermería que decidió acogerlo y cambiar su destino. (Foto: Hospital de San Juan de Lurigancho)

    En el Semáforo de este domingo 27 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el momento histórico que atraviesa el pádel peruano, tras su primer triunfo en los Juegos ODESUR. Segundo, el caso de Toñito, el bebé con síndrome de Down que encontró un hogar gracias al acogimiento familiar de una técnica en enfermería. Finalmente, los 49 candidatos a gobernadores que registran 98 sentencias penales en conjunto.

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