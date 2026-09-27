El momento histórico del pádel peruano, el acogimiento de un bebé abandonado y los candidatos a gobernadores con sentencias penales

En el Semáforo de este domingo 27 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el momento histórico que atraviesa el pádel peruano, tras su primer triunfo en los Juegos ODESUR. Segundo, el caso de Toñito, el bebé con síndrome de Down que encontró un hogar gracias al acogimiento familiar de una técnica en enfermería. Finalmente, los 49 candidatos a gobernadores que registran 98 sentencias penales en conjunto.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El pádel peruano vive un momento histórico

El pádel peruano atraviesa un momento histórico, con el triunfo de María Paula Torres y Nicole Aragonés en los Juegos ODESUR 2026, donde otros representantes peruanos en distintas categorías también sumaron medallas. Por su parte, el crecimiento del pádel en Lima merece especial atención, pues se desarrolla el Lima Padel Series hasta el 3 de octubre, donde se reúnen 380 jugadores y más de 20 de ellos internacionales en la ciudad. La expansión de competencias y referentes confirma que el este deporte gana un espacio importante.

🟢Caso de acogida a bebé con síndrome de Down

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) resaltó el caso de Toñito, un bebé con síndrome de Down abandonado al nacer en el Hospital San Juan de Lurigancho, que ahora podrá tener un cálido hogar junto a Rosario Lucen, técnica en enfermería que solicitó su acogimiento familiar. Es una buena noticia que el pequeño tenga un hogar y reciba cuidado y protección mientras continúa el proceso correspondiente. El gesto de Rosario ya está cambiando el destino de este ser humano.

🔴49 candidatos a gobernadores tienen sentencias penales

La presencia de candidatos con sentencias penales pone en cuestión los filtros de quienes buscan gobernar las regiones. Según información del Jurado Nacional de Elecciones obtenida por El Comercio, 49 de los 329 postulantes a gobernadores registran 98 sentencias en conjunto. El caso más llamativo es el de Guillermo Chino Mori, de APP, quien acumula 18 sentencias y cumplió prisión por negociación incompatible.