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El momento para desregular

“Un organismo de nivel ministerial con mandato explícito para desregular podría ser la apuesta del nuevo gobierno para ganar capital político”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

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    Resumen

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    "Desregular no es simplificar trámites. Es eliminar autorizaciones, certificaciones, permisos, requisitos". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Desregular no es simplificar trámites. Es eliminar autorizaciones, certificaciones, permisos, requisitos". Ilustración: Giovanni Tazza

    El fujimorismo llega al poder sin luna de miel. Luis Galarreta lo advirtió: la criminalidad, el fenómeno El Niño y los problemas de transición operativa harán que el inicio sea difícil, con posibles focos de resistencia en el sur. No esperan bono de popularidad inicial. Su cálculo es distinto: la luna de miel llegará a los 18 meses, como resultado de las decisiones del primer año.

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