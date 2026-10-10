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El Mundial del Caballo Peruano de Paso, el debate por la TUUA y el crimen organizado en Madre de Dios

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 10 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Hoy empieza en Lima el Mundial del Caballo Peruano de Paso, que reunirá a unas 20 delegaciones internacionales. (Foto: GEC)
    Hoy empieza en Lima el Mundial del Caballo Peruano de Paso, que reunirá a unas 20 delegaciones internacionales. (Foto: GEC)
    / Richard Hirano

    En el Semáforo de este sábado 10 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Mundial del Caballo Peruano de Paso y su aporte a la proyección internacional de la tradición ecuestre peruana. Segundo, el debate por la TUUA de transferencia internacional en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y los riesgos para el turismo y el empleo. Finalmente, el enfrentamiento con ‘Los Guardianes de la Trocha’, que dejó un policía fallecido y evidencia los desafíos para combatir el crimen organizado en Madre de Dios.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.