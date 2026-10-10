El Mundial del Caballo Peruano de Paso, el debate por la TUUA y el crimen organizado en Madre de Dios

En el Semáforo de este sábado 10 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Mundial del Caballo Peruano de Paso y su aporte a la proyección internacional de la tradición ecuestre peruana. Segundo, el debate por la TUUA de transferencia internacional en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y los riesgos para el turismo y el empleo. Finalmente, el enfrentamiento con ‘Los Guardianes de la Trocha’, que dejó un policía fallecido y evidencia los desafíos para combatir el crimen organizado en Madre de Dios.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Despliegue internacional en el Mundial del Caballo Peruano de Paso

Hoy empieza en Lima el Mundial del Caballo Peruano de Paso, que reunirá a unas 20 delegaciones internacionales, entre ellas las de España, Argentina y Brasil, países donde también se practica esta tradición ecuestre. La jornada incluirá competencias y exhibiciones de marinera a caballo y una cuadrilla en honor al Señor de los Milagros. El evento es otra forma de contribuir a la proyección del Perú en el mundo, además de dinamizar el turismo y reafirmar la identidad peruana.

🟡Continúa debate por la TUUA en el Jorge Chávez

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advierte que, si continúa el deterioro de la conectividad aérea, el Perú podría perder hacia el 2041 unos 5 millones de turistas, US$6.300 millones de PBI y 369.000 empleos. El gremio atribuye parte del problema a la tarifa unificada por uso de aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional, mientras Lima Airport Partners (LAP) cuestiona esa relación. Por eso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prepara una propuesta para las próximas dos semanas. Urge aclarar el panorama para evitar mayores perjuicios en el turismo hacia el fin de año.

🔴'Los Guardianes de la Trocha’ en el primer plano del crimen

Un policía fallecido y tres delincuentes abatidos dejó el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y Los Guardianes de la Trocha, banda vinculada a la minería ilegal en Madre de Dios. La organización extorsiona a transportistas y mineros, mientras su cabecilla, Edinson Fernández Pérez, el ‘Chili’, condenado por asesinato, se mueve con impunidad. El caso evidencia la expansión del crimen organizado en La Pampa y los límites de la respuesta estatal, pese a la presencia policial y militar.