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El mundo está perdiendo el alma, ¿tú que estás haciendo para salvarla?

“Quizá estemos viviendo, sobre todo, una crisis de conciencia”.

    Paula López Espinosa
    Por

    Escritora

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Cuando la humanidad pierde sus valores, ninguna ideología puede salvarla. Porque no basta con señalar la oscuridad del mundo, si no estamos dispuestos a encender una luz.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.