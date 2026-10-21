El mundo está perdiendo el alma, ¿tú que estás haciendo para salvarla?

Cuando la humanidad pierde sus valores, ninguna ideología puede salvarla. Porque no basta con señalar la oscuridad del mundo, si no estamos dispuestos a encender una luz.

Hoy no quiero escribir sobre la crisis política y social que nos abruma y nos amenaza, mi reflexión esta centrada sobre la crisis del ser humano que esta detrás, pues es realmente un vacío espiritual lo que esta llevando la humanidad al caos.

Hay algo profundamente inquietante en el mundo que estamos viviendo. No me refiero solamente a las guerras, a las crisis políticas, a la incertidumbre económica o a la creciente confrontación entre ideologías. Me refiero a algo mucho más profundo y, quizá, mucho más peligroso: estamos perdiendo nuestra capacidad de reconocernos como seres humanos.

Europa, cuna de grandes conquistas de la civilización, atraviesa una época de incertidumbre y profundas divisiones. América Latina continúa buscando un horizonte de estabilidad y esperanza. Y mientras unos defienden apasionadamente su postura ideología, pareciera que hemos olvidado defender aquello que debería estar por encima de cualquier ideológica : la dignidad humana.

¿De qué sirve que la humanidad haya alcanzado niveles extraordinarios de desarrollo tecnológico, científico y económico si parece estar retrocediendo en su capacidad de convivir, respetar, comprender y amar?

Porque quizá la verdadera crisis de nuestro tiempo no sea solamente política, económica o geopolítica. Quizá estemos viviendo, sobre todo, una crisis de conciencia.

Europa: la Comisión Europea advierte sobre la pérdida de confianza en las instituciones, el aumento de la polarización y el debilitamiento de la fe y la esperanza.

América Latina: la OCDE señala que apenas el 35 % de los encuestados expresa una confianza en las instituciones.

El Foro Económico Mundial sitúa la polarización social entre los principales riesgos globales de 2026, lo cual este generando todo tipo de expresiones y manifestaciones de violencia, inestabilidad y estallidos sociales.

¿Qué sucede con el alma de una sociedad cuando desaparece la confianza, cuando el adversario se convierte en enemigo y cuando dejamos de cultivar una vida interior?

as sociedades, al igual que las personas, pueden enfermar espiritualmente.

Así como una persona puede perder su equilibrio interior, una sociedad puede perder su capacidad de compasión, de diálogo, de solidaridad y de convivencia.

En medicina, homeostasis hace referencia a la capacidad que tienen los seres humanos de mantener el equilibrio en su cuerpo, como la temperatura, el ph, la glucosa, a pesar de los cambios que ocurren en el entorno externo. Por eso en mis libros hablo del término homeostasis del alma, este es un valor espiritual que tenemos todos los seres humanos depositado en nuestra dimensión espiritual, es decir que, si cultivamos el alma y nos dedicamos al cuidado de una vida interior, podríamos como sociedad encontrar la paz, la armonía y la fraternidad universal.

Una sociedad espiritualmente equilibrada no es aquella donde todos piensan igual, sino aquella donde las diferencias no destruyen la humanidad compartida.

Viktor Frankl nos recuerda que incluso en las circunstancias más difíciles el ser humano conserva la responsabilidad de elegir su actitud y responder desde su conciencia.

Quizá no podamos cambiar el rumbo vertiginoso y desequilibrado del mundo actual, Quizá tampoco podamos detener todas las guerras, ni sanar todas las injusticias. Pero hay algo que sí está en nuestras manos: impedir que la oscuridad del mundo apague la luz de nuestra propia conciencia.

Cuando un ser humano recupera su capacidad de amar, de comprender y de servir, el mundo comienza a sanar, y entonces la humanidad no habrá perdido la esperanza mientras no haya perdido su alma.

Porque el mundo no cambia con tu critica, ni con tus manifestaciones, cambia con tu ejemplo.

Esta es nuestra responsabilidad espiritual, recuperar el alma que clama, llora y sufre.

Porque la libertad, la justicia y la dignidad humana, necesitan tanto instituciones que las protejan como ciudadanos dispuestos a respetarlas.

Opinamos sobre todo. Criticamos a los gobiernos, cuestionamos a los políticos, condenamos las guerras, denunciamos las injusticias y señalamos, con sorprendente facilidad, todo aquello que los demás están haciendo mal.

Pero hay una pregunta que pocas veces nos atrevemos a formularnos:

¿Y yo? ¿Qué estoy haciendo para que este mundo sea un lugar mejor?

Porque resulta relativamente fácil observar el mundo desde la tribuna, indignarnos ante las noticias, compartir mensajes de protesta y responsabilizar a los demás por aquello que no funciona.

Lo verdaderamente difícil es abandonar la comodidad del espectador y asumir nuestra propia responsabilidad en la construcción de una sociedad más humana

Nos hemos acostumbrado a exigir cambios que no siempre estamos dispuestos a protagonizar.

Pedimos paz mientras alimentamos conflictos en nuestras relaciones personales. Exigimos respeto mientras descalificamos a quienes piensan diferente. Reclamamos honestidad a nuestros gobernantes mientras justificamos nuestras pequeñas faltas de integridad. Hablamos de solidaridad, pero con frecuencia permanecemos indiferentes ante el sufrimiento que tenemos a pocos metros de distancia.

¿Con qué autoridad moral pretendemos cambiar el mundo si no estamos dispuestos a transformarnos a nosotros mismos?

Quizá uno de los grandes dramas de nuestro tiempo sea que hemos confundido tener una opinión con tener un compromiso.

Y no son lo mismo.

La indignación puede despertar nuestra conciencia, pero solamente la acción puede convertirla en una fuerza transformadora.

Viktor Frankl, quien conoció las profundidades del sufrimiento humano en los campos de concentración, nos dejó una enseñanza esencial: aun cuando no podemos cambiar determinadas circunstancias, conservamos la libertad de elegir nuestra actitud frente a ellas.

Pero esa libertad también implica una responsabilidad.

No basta con preguntarnos qué esperamos de la vida. Debemos preguntarnos qué espera la vida de nosotros.

Y tal vez esa sea la gran pregunta espiritual que deberíamos hacernos en este momento de la historia.

Mi píldora para el alma

No puedes apagar una guerra, no puedes sanar el dolor de otros, pero si puedes encender una luz en la vida de alguien, puedes acompañar, puedes perdonar, puedes compartir y entonces la oscuridad dejara de tener la última palabra.