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El mundo popular y emergente en disputa

“Si uno observa bien, no hay proyectos políticos sostenibles sin el apoyo electoral del mundo popular y emergente”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    "Ese mundo popular y emergente, con sus instituciones populares, esa nueva sociedad sin representación política nítida, está hoy en disputa electoral en el marco de la campaña presidencial". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Ese mundo popular y emergente, con sus instituciones populares, esa nueva sociedad sin representación política nítida, está hoy en disputa electoral en el marco de la campaña presidencial". Ilustración: Giovanni Tazza

    No obstante lo que suceda el 12 de abril, día de las elecciones presidenciales, de alguna u otra manera si algo queda claro es que el mundo popular y emergente es el que decidirá quién gane o pierda o si –como todo lleva a pensar– habrá una segunda vuelta. Esta columna no trata sobre la interpretación de los resultados de las diversas encuestas presidenciales ya publicadas –que no son sino fotos del momento– y que, valgan verdades, hay varios especialistas dedicados a ello. Esta columna trata de aproximarse a la conducta política/electoral de la nueva sociología nacional, ese mundo ancho y ajeno de clases medias emergentes y populares que decidirán el próximo domingo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.