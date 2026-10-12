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El mundo ya superó el apogeo de Trump

“Trump ya ha dejado atrás el momento de mayor capacidad para alterar el orden mundial. Las señales se advierten en sus principales prioridades”.

    Ian Bremmer
    Por

    Presidente de Eurasia Group

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Ante la Asamblea General de la ONU, Trump pronunció un discurso de victoria. Presentó una lista de éxitos: la resolución de ocho guerras, las acciones contra Irán, un acuerdo con Dinamarca sobre Groenlandia y la detención del “dictador fuera de la ley” Nicolás Maduro. Algunos logros son importantes: una paz frágil, pero significativa, en Gaza y una Venezuela que avanza lentamente hacia sus primeras elecciones en más de 10 años.

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