El mundo ya superó el apogeo de Trump

Ante la Asamblea General de la ONU, Trump pronunció un discurso de victoria. Presentó una lista de éxitos: la resolución de ocho guerras, las acciones contra Irán, un acuerdo con Dinamarca sobre Groenlandia y la detención del “dictador fuera de la ley” Nicolás Maduro. Algunos logros son importantes: una paz frágil, pero significativa, en Gaza y una Venezuela que avanza lentamente hacia sus primeras elecciones en más de 10 años.

Sin embargo, su discurso también dejó en evidencia los límites crecientes de su poder, ahora que afronta un desplome de sus índices de aprobación y trata con dirigentes que seguirán en el cargo mucho después de que él deje el suyo. Trump ya ha dejado atrás el momento de mayor capacidad para alterar el orden mundial. Las señales se advierten en sus principales prioridades: los aranceles, la guerra con Irán y la política migratoria.

A comienzos de este año, la Corte Suprema invalidó, por seis votos contra tres, el uso de poderes de emergencia para imponer aranceles. Incluso antes, Trump ya había chocado con los límites de su poder durante su breve guerra comercial con China. Intentó obligar a Beijing a hacer concesiones mediante aranceles del 145%, pero tuvo que dar marcha atrás, después de que China respondiera con una tasa del 125% y suspendiera las exportaciones de minerales críticos. Ahora, Trump prácticamente ha dado un giro completo. Así lo demostró durante la reciente visita del presidente Xi a Washington, cuando lo recibió en el aeropuerto y le ofreció vender armas a China, en contravención de la legislación estadounidense.

Cuando Trump intentó intensificar la presión comercial sobre Canadá, el primer ministro Mark Carney respondió con aranceles de represalia. Trump subestimó el desequilibrio político entre ambos: él es un mandatario impopular al que solo le quedan dos años de gobierno; Carney cuenta con el respaldo de más del 60% de los canadienses. Ahora, Canadá aspira a estrechar sus vínculos con la Unión Europea y sumar a otros países, como Australia y el Reino Unido.

Trump ha encontrado límites similares en la guerra con Irán. Tras intentar provocar un rápido cambio de régimen sin desplegar tropas terrestres, el Gobierno Estadounidense se vio sorprendido por la toma de control iraní del Estrecho de Ormuz y no ha conseguido un acuerdo duradero para reabrirlo. Los iraníes ya no confían en los acuerdos con EE.UU.: Trump rompió el pacto nuclear negociado por Obama y atacó Irán mientras negociaba uno nuevo. Por eso, la estrategia iraní consiste en resistir hasta que Trump ceda. Trump ha amenazado con “aniquilar” el país y ha enviado nuevas fuerzas a Oriente Medio. Pero no ha logrado convencer a Irán.

En el frente interno, sus medidas de control migratorio también encuentran resistencia. La operación Metro Surge, en Minnesota, desató tal violencia que Tom Homan tuvo que ponerle fin. Ahora, los republicanos empiezan a distanciarse de Trump. Incluso el senador Jim Justice, aliado de Trump desde hace años, sostiene ahora que el gobierno está “haciendo algo mal” con su política migratoria.

Trump sigue siendo una figura de gran peso: está al frente de las fuerzas armadas más poderosas del mundo y de una economía dinámica. Pero la brecha entre sus ambiciones y su capacidad para concretarlas se ensancha. La IA es la única excepción en la que su capacidad para alterar el orden mundial sigue aumentando. Su decisión de descartar la regulación de esta tecnología para ‘ganar’ la carrera frente a China hace casi inevitable que, tarde o temprano, estalle una crisis impulsada por la IA.

Al igual que ha ocurrido con sus decisiones sobre el comercio, Irán y el control migratorio, esa crisis se agravará de formas hoy imprevisibles y volverá a poner de manifiesto los límites de su poder en los últimos años de su presidencia.